Туристка
Туристка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by wayhomestudio is licensed under Public domain
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:42

Не дайте горам вас сломить: как подготовиться к хайкингу и избежать самых частых ошибок

Эксперты рассказали, что обязательно взять с собой на хайкинг в горы

Хайкинг — это удивительная возможность насладиться природой, исследовать горы, леса и другие живописные уголки. Однако, несмотря на все прелести прогулок на свежем воздухе, такой вид активности требует правильной подготовки. Несоблюдение базовых рекомендаций может привести к неприятным последствиям — от отекших ног до потерянного пути и переохлаждения. В этой статье мы расскажем, как подготовиться к хайкингу, чтобы ваш поход стал не только увлекательным, но и безопасным.

Почему важна подготовка

Погода в горах или в лесу может измениться быстро и непредсказуемо, а отсутствие необходимого снаряжения и знаний о местности может превратить лёгкую прогулку в серьёзные испытания для здоровья. Например, во время хайкинга нередко случается, что отток крови в ногах нарушается из-за длительного сидения или ходьбы по неровной поверхности, что может привести к травмам или отекам.

Кроме того, неправильная одежда, неподготовленные ноги и отсутствие нужных инструментов могут серьёзно испортить путешествие. Чтобы избежать этого, важно заранее спланировать поход и убедиться, что у вас есть всё необходимое для комфортного и безопасного путешествия.

1. Удобная обувь — залог комфортного хайкинга

Самое важное в хайкинге — это обувь. Никакие другие аксессуары не спасут, если ваши ноги не будут защищены от внешних факторов. Неудобная обувь может легко превратить поход в пытку.

Что важно учитывать при выборе обуви:

  • Трекинговые ботинки. Это обязательная составляющая, если вы идёте в горы или по лесу. Такие ботинки обеспечивают удобство и поддержку для ваших ног, защищая от травм и болезненных натертостей.
  • Проверьте подошву: она должна быть упругой и нескользящей, чтобы в сложных местах, например, на скользких камнях или болотистых участках, не подскользнуться.
  • Водонепроницаемость. Важно, чтобы ботинки защищали от попадания влаги, особенно если вы планируете переходить через реки или мокрые участки.

Не экономьте на обуви, потому что именно она определяет вашу способность комфортно преодолевать любые препятствия.

2. Солнцезащитный крем — защита от солнца и перегрева

Многие путешественники пренебрегают солнцезащитным кремом, особенно если они идут в горы или лес в прохладную погоду. Однако ультрафиолетовое излучение не зависит от температуры воздуха. Даже в облачную погоду можно получить солнечный ожог, особенно в горах, где солнечные лучи оказываются более интенсивными из-за разреженного воздуха.

Как правильно использовать солнцезащитный крем:

  • Наносите солнцезащитный крем на все открытые участки тела, даже если вы думаете, что "там будет тень".
  • Крем стоит обновлять каждые 2-3 часа - даже если вы находитесь в тени или облаках.
  • Особое внимание стоит уделить ушам, шеи, рукам и лицу. Эти части тела часто забывают, но именно на них можно легко "загореть" на долгих прогулках.

Я когда-то забыла нанести крем на уши, и в итоге получила солнечные ожоги. Так что не забывайте о защите.

3. Маршрут и навигация: выбирайте маршрут по силам

Прежде чем отправиться в поход, важно заранее ознакомиться с маршрутом, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Простой поход по равнине может быть не таким сложным, как маршрут с подъёмами в горы.

Что важно учитывать:

  • Протяженность маршрута и набор высоты. Иногда расстояние в 5 км в горах может быть гораздо сложнее, чем тот же путь по ровной дороге.
  • Навигация и карта. Даже если маршрут выглядит простым, всегда скачивайте офлайн карту и запаситесь дополнительной зарядкой для телефона, чтобы избежать потери связи.

Совет: Обязательно проверьте на маршруте наличие источников воды, особенно если вы планируете долгую прогулку в жаркую погоду. Иногда можно найти ручей или озеро, но они могут быть грязными и требовать фильтрации воды.

4. Коммуникации: безопасность на маршруте

Пока вы наслаждаетесь путешествием, важно не забывать о безопасности. За день в походе может случиться всё что угодно — от потери пути до непредвиденных травм.

Что важно сделать:

  • Сообщите родственникам или друзьям о вашем маршруте и времени возвращения. Если вы идёте в одиночку или небольшой группой, пусть кто-то из близких будет в курсе, где вы находитесь.
  • На некоторых маршрутах можно зарегистрировать группу у местных властей или спасателей, чтобы в случае необходимости помощь пришла быстрее.
  • Создайте общий чат с участниками похода или используйте мессенджеры для обмена геолокацией в реальном времени.

Такие меры предосторожности помогут вам чувствовать себя безопасно и снизят риски, если что-то пойдёт не так.

5. Еда и вода: не забывайте о перекусах

На дальних маршрутах важно взять с собой достаточное количество воды и пищи, чтобы поддерживать силы. Даже если кажется, что путешествие будет непродолжительным, ваше тело будет тратить много энергии.

Что брать с собой:

  • Вода: минимум 1 литр на человека для короткого маршрута, и больше, если путь длинный. Особенно в жаркую погоду.
  • Перекус: батончики, орехи, сушёные фрукты — всё, что быстро даёт энергию и не занимает много места. Избегайте продуктов, которые быстро портятся.

Совет: Если на маршруте есть родники, обязательно фильтруйте воду, чтобы избежать заболеваний. В некоторых местах источники могут быть загрязнены.

6. Аптечка: будьте готовы к неожиданному

Никогда не знаешь, когда может понадобиться аптечка, даже если поход кажется лёгким и безопасным. Основные лекарства и средства первой помощи должны быть всегда под рукой.

Что должно быть в аптечке:

  • Обезболивающее (например, парацетамол или ибупрофен).
  • Средства от расстройства желудка (например, Смекта или Энтеросгель).
  • Пластыри, если вы набьёте мозоли, и стерильные марлевые салфетки для обработки ран.
  • Антисептик и бинт для экстренных ситуаций.

Если у вас есть хронические заболевания, не забудьте взять все необходимые предписанные лекарства.

7. Тёплая одежда (даже если вы идёте на хайкинг летом)

Ситуация, которая произошла со мной недавно, когда я чуть не замёрзла в горах Кыргызстана, подтвердила, как важно всегда иметь с собой тёплую одежду, даже если вы планируете летний поход. Температура в горах может резко измениться, и ночью или в облачную погоду становится значительно холоднее, чем в долине.

Что взять с собой:

  • Флисовая куртка или ветровка, чтобы согреться, если станет прохладно.
  • Тёплые носки и перчатки - особенно для ночных походов.
  • Пончик или легкая дождевик для защиты от дождя.

Даже если в городе жарко, всегда возьмите с собой что-то тёплое для непредвиденных ситуаций.

