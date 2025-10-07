Что посмотреть в Истре: монастырь, музеи, усадьбы и памятник даме с собачкой

Всего в 50 километрах от Москвы раскинулся небольшой, но удивительно колоритный город Истра. Здесь всё пропитано духом истории: белокаменные монастырские стены соседствуют с тихими улочками, а купола храмов отражаются в глади Истринского водохранилища.

Главная жемчужина города — Ново-Иерусалимский мужской монастырь, одно из самых значимых мест православной России. Но Истра интересна не только паломникам: сюда приезжают любители истории, архитектуры и поклонники творчества Антона Павловича Чехова.

История города

Истра ведёт свою историю с конца XVI века, когда на месте современного города находилось поселение Воскресенское, названное по местной церкви.

В 1656 году патриарх Никон основал здесь Ново-Иерусалимский монастырь, задумав создать духовную копию Святой земли. Вокруг обители постепенно вырос город.

В XVIII веке Воскресенское получило статус уездного центра, а в 1930 году было переименовано в Истру - по названию реки, протекающей неподалёку.

Во время Великой Отечественной войны город сильно пострадал, но после восстановления вновь стал одним из красивейших уголков Подмосковья.

Главная достопримечательность — Новый Иерусалим

Монастырь, построенный по замыслу Никона, стал архитектурным воплощением Иерусалима на русской земле.

Его композиция включает аналоги святых мест: Сион, Гефсиманский сад, Силоамскую купель и другие библейские символы.

Центром ансамбля является Воскресенский собор - копия Храма Гроба Господня. Величие архитектуры, богатая история и духовная атмосфера делают монастырь обязательным пунктом для посещения.

Сегодня на его территории также работает Историко-художественный музей "Новый Иерусалим", где собрано более 180 тысяч экспонатов: иконы, живопись XVIII-XX веков, старинная утварь и уникальные археологические находки.

Рядом с монастырём находится Музей деревянного зодчества, где можно увидеть старинную мельницу, часовню и крестьянский дом с аутентичными предметами быта.

Чеховские места

С Истрой связаны страницы жизни А.П. Чехова. Писатель жил неподалёку — в деревне Бабкино, в имении Киселёвых. Считается, что именно здесь он задумал пьесу "Вишнёвый сад".

В Бабкино бывал и художник Исаак Левитан, создавая свои знаменитые пейзажи. Эти места по-прежнему хранят атмосферу конца XIX века — тихие аллеи, старые усадьбы, неспешный ритм русской провинции.

Природа и отдых

Любителям природы стоит отправиться к Истринскому водохранилищу - одному из самых живописных мест Подмосковья. Здесь можно покататься на лодке, отдохнуть на пляже или просто насладиться видами.

Окрестности Истры славятся старыми усадьбами:

Павловская слобода с храмом XVII века,

с храмом XVII века, Полевшино , где бывали Чехов и Левитан,

, где бывали Чехов и Левитан, Троицкое с двумя старинными храмами,

с двумя старинными храмами, Огниково-Покровское, где ныне располагается парк-отель.

Каждое из этих мест хранит частичку подмосковной истории.

Скульптуры и городские символы

Современная Истра известна своими необычными скульптурами. Самая популярная — "Водопроводчик", установленная у старой водонапорной башни. Горожане верят: если потереть нос его собаки, обязательно сбудется желание.

Есть и другие памятники — "Дама с собачкой", посвящённая чеховскому рассказу, и памятник самому писателю, установленный у драматического театра.

А недалеко от Истры, в деревне Кашино, стоит памятный знак песне "В землянке" — именно здесь поэт Алексей Сурков написал строки, ставшие символом фронтовых лет.

Что привезти из Истры

Из поездки обязательно стоит привезти:

Федоскинскую миниатюру - лаковые шкатулки из папье-маше с изящной росписью,

- лаковые шкатулки из папье-маше с изящной росписью, местные сыры с истринских сыроварен,

с истринских сыроварен, и, конечно, сувениры с изображением Ново-Иерусалимского монастыря.

Почему стоит поехать

Истра — это не просто уютный подмосковный город, а место силы, где история и духовность переплетаются с природной красотой.

Здесь можно прикоснуться к наследию древнего монастыря, пройтись по чеховским тропам, насладиться пейзажами и ощутить тишину, которой так не хватает столичному жителю.