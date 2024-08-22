Анонс, дата выхода и подробности о новой части франшизы Mafia: The Old Country

На открытии Gamescom 2024 был сделан один из самых неожиданных анонсов - Mafia: The Old Country. Хотя слухи о новой части игры Mafia витали уже некоторое время, официальное подтверждение о проекте стало настоящим сюрпризом. 2K и Hanger 13 объявили, что игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam.

О дополнительных деталях релиза станет известно в декабре 2024 года, когда, вероятно, будут озвучены точная дата выхода и показан игровой процесс. Mafia: The Old Country перенесет игроков в Сицилию начала 1900-х годов, где они смогут погрузиться в мир организованной преступности и разгадать мрачную историю мафии. Игрокам предстоит выживать в суровой эпохе с реалистичным и тщательно проработанным сюжетом.

Франшиза Mafia, начавшаяся в 2002 году, продала более 34 миллионов копий и заслужила признание за качественное повествование, актерскую игру и внимание к историческим деталям. Все игры серии доступны в Steam до 2 сентября, так что у вас есть шанс окунуться в мир Mafia перед выходом новой части.

Фото: commons.wikimedia.org/ Dronepicr (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)