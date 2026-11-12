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© t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 11:39

Бумага о техосмотре больше не гарантия: МВД описало, когда документ могут аннулировать

Водитель может иметь при себе полный пакет документов, свидетельство о регистрации и страховку, но остаться в ситуации, когда формально действующая диагностическая карта теряет юридическую силу. МВД России подготовило проект приказа, который детализирует процедуру аннулирования таких карт. Документ устанавливает не только основания для отзыва разрешения на эксплуатацию автомобиля, но и жесткие сроки уведомления всех участников процесса.

Согласно позиции ведомства, аннулирование касается случаев, когда автомобиль фактически не прошел технический осмотр в установленном порядке, либо при осмотре было выявлено несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности. Здесь важна различие между отсутствием процедуры и наличием нарушения: карта может быть оформлена, но если ее основа — фиктивна или машина не отвечает нормам, документ признать недействительным.

Решение об аннулировании принимает руководитель регионального подразделения Госавтоинспекции или его заместитель. Основанием для такого действия могут служить итоги контрольного мероприятия с одновременным выписыванием предписания об устранении нарушений, информация от органов прокуратуры или уже вступившее в законную силу решение суда. Это подчеркивает, что процедура носит процессуальный характер и привязана к конкретным доказательным материалам, а не к произволу инспектора.

Ключевым элементом нового порядка становится механизм информирования. Подразделение Госавтоинспекции обязано уведомить собственника транспортного средства. Кроме того, сигнал должен поступить в профессиональное объединение страховщиков и оператору техосмотра, который изначально оформил карту. Это создает замкнутый контур ответственности: владелец узнает о проблеме, страховщик получает данные для пересмотра обязательств, а оператор — информацию, которая может повлиять на его статус в единой системе техосмотра.

Контекст этих изменений важен: с 1 сентября текущего года правила прохождения техосмотра уже претерпели корректировку. Теперь при отсутствии СТС или ПТС, если их невозможно восстановить, разрешено предъявлять расширенную выписку из государственного реестра транспортных средств. Параллельно МВД расширило свои полномочия: ведомство получило право отключать операторов от единой системы техосмотра за неоднократное оформление фиктивных карт, причем делать это можно без согласования с Российским союзом автостраховщиков. Проект приказа о порядке аннулирования карт вписывается в эту логическую цепочку, закрывая пробел в регулировании того, что происходит с документами после выявления нарушений.

Для автовладельца это означает, что наличие диагностической карты в кошельке перестает быть абсолютной гарантией легитимности автомобиля на дороге. Карта становится условным разрешением, зависящим от соответствия машины требованиям безопасности и подлинности процедуры ее получения. В этом смысле бюрократическая процедура превращается в инструмент контроля, где форма документа подчиняется фактическому состоянию транспортного средства.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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