Медицинское обследование
© freepik.com by pressfoto is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:18

Болезни, которые не дают симптомов годами: как их не пропустить

Дмитрий Еделев: ежегодное медобследование помогает выявить скрытые болезни

Регулярные медицинские обследования помогают вовремя выявлять заболевания и предотвращать их развитие. Даже если самочувствие не вызывает тревоги, врачи советуют проходить базовые проверки минимум раз в год. Такой подход позволяет не упустить скрытые болезни, которые часто протекают бессимптомно на ранних стадиях.

Зачем проверяться ежегодно

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев напоминает: профилактика — лучший способ сохранить здоровье и продлить активную жизнь. Многие патологии, включая сердечно-сосудистые и онкологические, долго не дают заметных симптомов. А значит, чем раньше они будут выявлены, тем выше шансы на успешное лечение.

"Идеальный период для проверки здоровья — это осень. Полезно пройти диспансеризацию после отпусков, возможных перееданий и т. д.", — отметил Еделев.

Какие обследования нужны в разном возрасте

До 30 лет - общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, флюорография, осмотр терапевта и стоматолога; женщинам — визиты к гинекологу.
После 30 лет - дополнительно ЭКГ, УЗИ, маммография, консультация уролога для мужчин, проверка работы щитовидной железы.
С 45 до 60 лет - скрининг возрастных заболеваний, а также диагностика онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных патологий.

С чего начать

Первый шаг — визит к терапевту. На приёме врач оценивает текущее состояние здоровья и составляет индивидуальный план обследований, учитывая возраст, пол и анамнез. Такой персонализированный подход помогает не только выявить риски, но и выстроить стратегию профилактики.

Итог

Годовое обследование — это не формальность, а инструмент ранней диагностики. Пройдя базовую диспансеризацию, можно сохранить здоровье, избежать осложнений и чувствовать себя увереннее. Осень — подходящее время, чтобы позаботиться о себе и начать новый сезон с чистого листа.

