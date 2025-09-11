Болезнь может скрываться без симптомов: диспансеризация показывает правду

Регулярная диспансеризация — это не формальность, а важный инструмент сохранения здоровья. По словам доктора медицинских наук и практикующего врача Дмитрия Еделева, проходить обследование нужно ежегодно, даже если человек чувствует себя хорошо и не предъявляет жалоб.

Зачем проверяться без симптомов

Многие серьёзные болезни, включая онкологические и сердечно-сосудистые, на ранних стадиях могут протекать скрыто. Без планового обследования они остаются незамеченными до момента, когда лечение становится гораздо сложнее.

"Осень является оптимальным временем для проведения диспансеризации", — отметил Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Именно в этот период после отпусков и смены климата полезно проверить состояние организма. Особенно актуальна осенняя проверка для людей с хроническими заболеваниями: это помогает подготовиться к сезону простуд и холодов.

С чего начать

Врач советует первым делом обратиться к терапевту. Этот специалист поможет составить персонализированный план обследований, учитывая возраст, пол и медицинскую историю. Проходить диспансеризацию можно как в государственных, так и в частных клиниках — или сочетать оба варианта.

Важный акцент

Недавно главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в интервью "Радио 1" обратила внимание на то, что многие, начиная вести здоровый образ жизни, концентрируются только на уровне холестерина, забывая о других ключевых аспектах здоровья. Полное обследование позволяет увидеть картину целиком и вовремя скорректировать образ жизни или лечение.

Почему именно осень

В это время года организму особенно нужна поддержка. После летнего солнца, переедания и путешествий полезно проверить работу сердца, сосудов, печени, почек и иммунной системы. Осень становится точкой отсчёта, с которой удобно выстраивать профилактику на год вперёд.