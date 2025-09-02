Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Однолетний флокс
Однолетний флокс
© commons.wikimedia.org by Dinesh Valke from Thane, India is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:36

Подкормка, которая крадёт цветы: осенью она убивает однолетники

Прекращение удобрений в сентябре помогает однолетним цветам избежать повреждений от заморозков

Однолетние цветы требуют большого количества энергии для непрерывного цветения, поэтому садоводы часто активно подкармливают их в течение всего лета. Однако специалисты предупреждают: чрезмерное количество удобрений может нанести растениям не меньший вред, чем их нехватка.

Эксперты отмечают, что однолетники завершают жизненный цикл за один сезон, и ближе к осени подкормки уже не приносят пользы. Как правило, прекращать внесение удобрений стоит к началу сентября. Если продолжать подкармливать растения позднее, особенно такие холодостойкие виды, как астры или хризантемы, это может спровоцировать рост слишком нежных побегов, которые не переживут первые заморозки.

Не менее важная причина отказаться от удобрений осенью — риск накопления соли в почве. В состав большинства покупных средств входят соли, которые накапливаются и со временем начинают угнетать растения. Белый налёт на поверхности почвы или стенках горшка сигнализирует о переизбытке.

Садоводам советуют обратить внимание на признаки, указывающие на то, что с подкормками пора остановиться:

  • увядание — из-за солевых отложений корни не получают достаточного количества влаги, и растение начинает засыхать;
  • ожог листвы — края листьев становятся коричневыми и ломкими;
  • пожелтение — утрата хлорофилла свидетельствует о повреждении корней и нехватке энергии;
  • задержка роста — корни чернеют и погибают, что ведёт к слабому развитию и скудному цветению;
  • преждевременное опадание листвы — если растение сбрасывает молодые листья, ему не хватает питания для нового роста;
  • отсутствие бутонов — избыток азота приводит к вытянутым побегам с малым количеством цветов;
  • повреждения от мороза — поздние подкормки стимулируют уязвимый рост, который быстро страдает от похолоданий.

После прекращения удобрений специалисты советуют переходить на план ухода. Он включает регулярный полив: большинству однолетников нужна влажная почва на глубину 5-7 см. До наступления жары растениям хватает примерно 2,5 см воды в неделю, но в пик лета потребность может увеличиваться до 5 см. Горшечные культуры в жаркие дни нередко приходится поливать ежедневно.

Оптимально увлажнять почву у основания растений утром или вечером, а для сохранения влаги использовать мульчу. Также рекомендуется удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать повторное цветение, и при необходимости слегка обрезать вытянувшиеся побеги.

При первых признаках вредителей или болезней растения стоит обработать сразу, не откладывая.

Осенью садоводы часто оставляют семенные коробочки. Часть однолетников размножается самосевом, другие служат кормом для птиц и мелких животных. Кроме того, декоративные семенные головки способны украсить сад зимой.

Эксперты подчёркивают, что правильный момент отказа от удобрений помогает избежать таких проблем, как вытянувшийся рост, повреждения корней или стресс от жары и холода. Особенно важно учитывать это в случае с растениями, которые способны зацвести повторно: при чрезмерных подкормках в неподходящее время они рискуют потерять силы и вовсе не сформировать бутоны.

