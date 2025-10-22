Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
налоговый вычет
налоговый вычет
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:37

Налоговый вычет за аренду: как россиянам хотят вернуть часть денег за съём жилья

Пузанов: налоговый вычет за аренду поможет сделать рынок найма жилья прозрачнее

Скоро платить за съёмное жильё может стать чуть проще — по крайней мере, если идею экспертов поддержат власти.

Генеральный директор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов предложил распространить налоговый вычет не только на покупателей квартир, но и на тех, кто снимает жильё. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Что предлагают

Сейчас при покупке недвижимости россияне имеют право вернуть часть денег через имущественный налоговый вычет. По словам Пузанова, этот механизм стоит бюджету примерно 250 миллиардов рублей в год, но при этом помогает людям решать жилищный вопрос.

"Нужно ввести льготы, которые покажут, что государство поддерживает разные формы решения жилищной проблемы. Когда ты покупаешь квартиру, вычет есть. А если снимаешь — нет", — отметил эксперт.

Он считает, что введение аналогичного вычета для арендаторов:

  • снизит финансовую нагрузку на тех, кто не может позволить себе ипотеку;
  • сделает рынок аренды прозрачнее — владельцы квартир будут вынуждены официально заключать договоры и платить налоги.

Почему это важно

Миллионы россиян живут в съёмных квартирах, но никаких налоговых бонусов при этом не получают. Если идея будет одобрена, арендатор сможет вернуть часть потраченных денег — как это уже работает при покупке жилья.

Кроме того, официальная аренда позволит уменьшить количество "серых" сделок, где стороны не подписывают договор и рассчитываются наличными.

Контекст

Тем временем на рынке аренды всё ещё процветают мошеннические схемы. Недавно жителей Москвы предупредили: злоумышленники копируют реальные объявления, занижают цены и предлагают внести задаток за "бронь". После перевода денег автор "объявления" исчезает.

Совет очевиден, но важный:

  • всегда проверяйте, что с вами общается реальный владелец;
  • не переводите предоплату без подписанного договора;
  • используйте проверенные площадки с системой безопасных платежей.

Если коротко:
Эксперты предлагают вернуть часть денег тем, кто снимает жильё, через налоговый вычет. Идея может помочь арендаторам, сделать рынок честнее и уменьшить теневые сделки. Пока это только предложение, но оно звучит как первый шаг к более справедливым условиям для всех, кто живёт не в своей квартире.

