Прикрываясь сотрудничеством, определённые страны осуществляют военно-биологические программы, разрабатывают объекты, которые представляют опасность третьим странам. Такую ситуация демонстрирует Украина, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом информирует РИА Новости.

Помимо осуществления программ, которые угрожают безопасности других стран, российский государственный деятель напомнила, что Россия уже довольно долгое время говорит об опасности, которая исходит от Соединённых Штатов Америки. Она уточнила, что в Штатах разрабатываются биологические объекты для их последующего применения на территории Российской Федерации.

Анна Попова отметила, что Россию убеждали в том, что эти объекты, в которые вкладываются денежные средства Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, реализуются в мирных целях для помощи государствам. Однако в реальности состояние здоровья населения и среды обитания на территориях использования этих объектов только ухудшается.

Как сообщила глава Роспотребнадзора, сомнения по поводу настоящих задач и целей созданных программ стали подтверждены после того, как в процессе СВО раскрылась настоящая деятельность биологических объектов, которые были разработаны при помощи Соединённых Штатов Америки на Украине.

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