Не украшения и не поездка: Анна Семенович удивила маму необычным подарком

Исполнить давнюю мечту близкого человека — одно из самых ярких проявлений заботы. Именно так поступила певица Анна Семенович, сделав подарок своей матери.

Теплица как символ заботы

"Она давно мечтала о новой теплице. И вот теперь мамочка не нарадуется этой красавице. А какой урожай вырос, просто запредельно много и вкусно", — поделилась исполнительница.

Певица рассказала, что давно планировала порадовать маму таким сюрпризом. Теперь семья наслаждается свежими овощами и зеленью, выращенными на собственном участке.

Новая жизнь за городом

Ранее, 11 марта, Семенович сообщила, что переехала в загородный дом. По ее словам, переезд стал настоящим испытанием: много дел, хлопот и организации, но в то же время он подарил ощущение свободы и уюта.

Артистка признается, что именно жизнь за городом позволила реализовать идею с теплицей — ведь в квартире подобный подарок оказался бы бесполезным.

Карьера и путь к успеху

Анна Семенович получила широкую известность благодаря популярной группе "Блестящие". Она выступала вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008 году артистка решила уйти из коллектива и начать сольную карьеру, которая принесла ей не меньше популярности.

Личная жизнь певицы

В июне 2024 года стало известно, что Анна встречается с бизнесменом Денисом Шреером. Несмотря на то, что мужчина находился в браке, Семенович объяснила: возлюбленный проходит через бракоразводный процесс.

В сентябре артистка призналась, что предложения руки и сердца пока не было.

Осенью история получила развитие: в ноябре Денис Шреер публично заявил, что женится на Анне в 2025 году.