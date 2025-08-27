Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка занимается фитнесом с утяжелителями
Девушка занимается фитнесом с утяжелителями
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Маленькие браслеты, которые делают тело сильнее без спортзала

Фитнес-тренер Даша Эйнхорн назвала безопасный вес утяжелителей для рук и ног

Когда-то утяжелители для ног выглядели как громоздкие ремни, которые то и дело сползали во время тренировки. Сегодня всё иначе: современные модели — лёгкие, удобные и идеально подходят для домашних занятий. Их можно носить не только на щиколотках, но и на запястьях, добавляя сопротивление даже в самые простые упражнения.

Почему это работает

По словам сертифицированного тренера Даши Эйнхорн, такие утяжелители "создают большее сопротивление силе тяжести, чем упражнения только с весом собственного тела. Это заставляет мышцы работать интенсивнее и увеличивает энергозатраты". При этом они не ограничивают движение, как тренажёры, и позволяют прорабатывать все плоскости движения. Это полезно для координации, равновесия и функциональной силы — то есть того, что нужно в повседневной жизни.

Но важно учитывать ограничения. Эйнхорн предупреждает: "Для кардиотренировок, таких, как бег или ходьба, утяжелители на щиколотках не рекомендуются — они создают дополнительную нагрузку на суставы и могут усугубить варикоз". Если есть проблемы с кистями, локтями или плечами, лучше избегать их использования в упражнениях на верхнюю часть тела. В таких случаях медики и Harvard Health советуют вместо этого попробовать жилет с утяжелением — он распределяет нагрузку равномернее.

Как выбрать вес

Начинающим лучше начинать с 0,5-1 кг на запястьях и до 3-4 кг на щиколотках. Эйнхорн отмечает: "Эти веса идеально подходят для тех, кто учится правильной технике, ведь они не создают чрезмерную нагрузку". И, конечно, если есть артрит или другие проблемы с суставами, перед покупкой лучше посоветоваться с врачом.

Тренировка на 20 минут

Фитнес-инструкторы Даша Эйнхорн и Кейли Гини предлагают комплекс упражнений с утяжелителями, который прорабатывает всё тело всего за 20 минут:

  • Bird Dog Crunch — укрепляет корпус и улучшает стабильность.
  • Выпады с подъёмом рук — нагрузка на ноги и плечи.
  • Скручивание сидя с поворотом корпуса — проработка косых мышц живота.
  • Сумо-присед с подъёмом рук и сгибанием на бицепс — одновременно работают ноги и руки.
  • Модифицированная боковая планка с подъёмом ноги — тренирует корпус и ягодицы.
  • Ягодичный мостик на одной ноге — активирует заднюю поверхность бедра.
  • Разгибания рук назад (Triceps Kickback) — укрепляют трицепсы.

Немного практики

Чтобы тренировка была безопасной и эффективной:

  • следите за положением корпуса,
  • не используйте слишком большой вес,
  • выполняйте движения медленно и осознанно.

А если хотите разнообразить занятия, попробуйте утяжелители известных брендов: Bala Bangles, Tone-Y Bands, Henkelion или Nordic Lifting. Они выпускают разные варианты — от ярких минималистичных браслетов до классических моделей для щиколоток.

