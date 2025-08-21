Опасная ошибка при лечении растяжения голеностопа, которую совершают почти все
Растяжение связок голеностопа — это та травма, которая может настигнуть внезапно: во время пробежки, игры на спортивной площадке или даже при неловком шаге дома. Для бегунов это особенно неприятный удар, ведь привычный ритм тренировок нарушается, а восстановление требует терпения. Однако вопреки распространённому мнению, полная неподвижность далеко не всегда лучший выход.
Физиотерапевт Люк Гринберг подчёркивает:
"Важно нагружать сустав настолько, насколько он способен выдержать без усиления боли и воспаления. Полная иммобилизация нередко приносит больше вреда, чем пользы".
Сколько длится восстановление
Сроки реабилитации напрямую зависят от тяжести травмы. Лёгкое повреждение может зажить за неделю, а при серьёзном разрыве связок процесс растянется на три месяца. При этом чаще всего человек ясно помнит момент травмы — именно внезапный поворот стопы и вызывает растяжение. Если же дискомфорт появился постепенно после увеличения нагрузки, речь, вероятнее всего, идёт о тендините, а не о растяжении.
Основные этапы восстановления
Чтобы безопасно вернуться к спорту, важно пройти несколько последовательных шагов:
- Покой и уход за суставом. Используйте принцип R. I. C.E.: отдых, лёд, компрессия, возвышенное положение ноги.
- Лёгкая подвижность. Через несколько дней добавьте простые упражнения для восстановления амплитуды движений, например рисование алфавита пальцем ноги в воздухе.
- Постепенное возвращение нагрузки. Сначала — перенос веса тела с ноги на ногу, затем ходьба без хромоты.
- Тренировка равновесия. Стояние на подушке, упражнения с закрытыми глазами или прыжки помогают восстановить работу проприорецепторов.
- Возврат к бегу. Начинайте с медленного джоггинга по ровной поверхности, постепенно увеличивая время и дистанцию.
Когда можно снова бегать
Три ключевых признака помогут понять, что сустав готов к нагрузке:
- исчезла боль при ходьбе и повседневных движениях;
- нет заметного отёка и синяков;
- бег ощущается комфортно, а дистанцию удаётся увеличивать постепенно без обострений.
По словам физиотерапевта Йони Розенблатта, оптимальная стратегия — повышать нагрузку не более чем на 10% в неделю.
Упражнения для профилактики новых травм
Специалисты советуют не ограничиваться базовой реабилитацией, а включать укрепляющие упражнения в постоянный тренинг. Среди них:
- вращение стопы (CAR) для подвижности;
- приседания на BOSU для развития устойчивости;
- "звёздные касания" одной ногой для баланса;
- прыжки и "скейтер" для имитации спортивных движений.
Важно помнить: главный предиктор будущего растяжения — уже перенесённая травма. Поэтому регулярная профилактика помогает не только вернуться к спорту, но и избежать повторений.
