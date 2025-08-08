Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikimedia.org by Kentasaku135 is licensed under Commons, the free media repository
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:03

Японская анимация обошла Голливуд: что смотрят миллионы россиян

За последние полгода аниме в России переживает настоящий бум. Только на "Кинопоиске" аудитория японской анимации за первые шесть месяцев 2025 года увеличилась на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года — об этом сервис сообщил в своём телеграм-канале. И это не просто случайный всплеск: популярность аниме растёт по всей стране, а в марте оно даже обогнало американские сериалы, заняв 20% зрительского внимания против 19%, по данным "Индекса Кинопоиск Pro".

Что смотрят больше всего

Лидерами просмотров остаются проверенные хиты и культовые работы признанных мастеров. Среди фаворитов — сериал "Атака титанов", а также шедевры Хаяо Миядзаки: "Унесённые призраками" и "Ходячий замок". Популярна и романтическая драма Макото Синкая "Твоё имя". Особый интерес вызывает новинка "Синяя Тюрьма: Блю Лок", посвящённая миру футбола и сложным характерам его героев.

Популярность выходит за рамки стриминга

Рост интереса заметен не только на онлайн-платформах. В конце августа в российский прокат вернётся культовый киберпанк-аниме "Призрак в доспехах" (1995) — на этот раз в 4K-реставрации. Лента переносит зрителя в антиутопическое будущее, где спецотряд полиции охотится за хакером по прозвищу Кукловод, способным проникать в сознание людей. История приобретает особую интригу, когда Кукловод начинает проявлять интерес к майору Мотоко Кусанаги, считая её близкой по духу.

Почему аниме захватывает зрителей

Эксперты отмечают, что аниме в России стало не просто жанром для фанатов — оно постепенно переходит в разряд массовой культуры. Этому способствуют:

  • расширение легального доступа к контенту в высоком качестве;

  • премьеры культовых фильмов в кинотеатрах;

  • рост числа переводов и дубляжей;

  • интерес к японской культуре в целом, включая мангу, музыку и моду.

Аниме как культурный феномен

Классические работы Миядзаки, визуальные эксперименты Синкая и мрачный киберпанк Мамору Осии ("Призрак в доспехах") формируют разнообразную палитру, которая привлекает разные возрастные группы. Для одних это эстетика и глубокие смыслы, для других — динамичный сюжет и харизматичные персонажи.

