Деды Морозы и Снегурочки в Краснодаре стали богаче: на 25% больше — что это значит для рынка труда

В ноябре 2025 года в Краснодарском крае средняя зарплата аниматоров, включая тех, кто исполняет роли Деда Мороза и Снегурочки, увеличилась на 25% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Этот рост подтверждает стабильный интерес работодателей к данным специалистам и повышенную конкуренцию на рынке труда. Об этом 22 декабря сообщила "Деловая газета. Юг", ссылаясь на пресс-службу hh.ru.

Причины роста зарплат

По словам Марины Качановой, директора hh.ru по Югу и Центральному федеральному округу, увеличение числа резюме аниматоров стало индикатором высоко конкурентной ситуации на рынке. В условиях этого спроса работодатели могут выбирать среди большого количества кандидатов, что, в свою очередь, способствует росту уровня заработной платы. Важным фактором также является сезонность работы аниматоров, особенно в преддверии новогодних праздников, когда увеличивается потребность в Дедах Морозах и Снегурочках.

Качанова отметила, что в условиях этого спроса работодатели готовы предложить более привлекательные условия для кандидатов, что и способствует росту зарплат. Это, в свою очередь, создает дополнительные возможности для специалистов в сфере развлечений и анимации.

Сравнение с другими регионами

Для сравнения, в Ростове-на-Дону спрос на Снегурочек и Дедов Морозов увеличился в три раза в 2025 году. Это еще раз подтверждает активный рост популярности анимационных услуг в преддверии зимних праздников. Высокий спрос на таких специалистов в регионах Южного федерального округа также свидетельствует о росте рынка услуг, связанных с организацией корпоративных мероприятий и детских праздников.

Таким образом, увеличение зарплат аниматоров в Краснодарском крае отражает общие тенденции в сфере развлечений, где конкуренция за квалифицированных специалистов растет, что оказывает положительное влияние на условия труда и финансовую составляющую этой профессии.