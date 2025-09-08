Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Камера
Камера
© unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:55

Шерлок Холмс возвращается в новом облике: зрителей ждёт анимационный Лондон

Дэвид Липман, продюсер "Шрека", займётся анимационным сериалом о Шерлоке Холмсе

В последние годы популярность Шерлока Холмса переживает новую волну: к классическим книгам Артура Конан Дойля добавляются десятки интерпретаций в кино и на телевидении. Теперь культовый сыщик примерит еще один облик — его ждёт полноценный анимационный сериал, рассчитанный на взрослую аудиторию.

Новая версия легендарного сыщика

Проект запускает американская продюсерская компания Harry King Television. Основа сценария — книги писателя Николаса Серкомба "Неизданные приключения Шерлока Холмса". Эти произведения не так широко известны, как оригинальные истории Конан Дойля, но они позволяют взглянуть на знаменитого сыщика под иным углом и развить новые сюжетные линии.

Рабочее название проекта — "Анимационный Шерлок". Создатели обещают, что он станет не просто адаптацией знакомых историй, а полноценной самостоятельной вселенной, где переплетаются классический дух викторианского Лондона и современные идеи, которые ближе зрителю XXI века.

Кто стоит за сериалом

Продюсером выступает Дэвид Липман, известный по работе над первыми двумя частями "Шрека". Его участие уже задаёт высокую планку качества: именно он помогал превращать анимацию в культовое кино, которое любили миллионы зрителей по всему миру.

К команде присоединились сценаристы Майкл Райан, работавший над "Планетой 51" и мультфильмом "Пёс-самурай и город кошек", а также Тим Джон, автор сценария фильма "Уличный кот по кличке Боб". Такое объединение обещает сочетание юмора, динамики и драматических сюжетных арок.

Для кого создаётся проект

Авторы не скрывают: сериал ориентирован не на детей, а на взрослую аудиторию. При этом он сохранит атмосферу загадочности и интеллектуальной игры, за которую Холмса ценят уже более века. Каждый сезон будет строиться вокруг крупной детективной арки, а зрители увидят более глубокое исследование характеров Холмса, Ватсона, миссис Хадсон и, конечно, главного противника — Мориарти.

Особый интерес вызывает то, как именно будет показан Лондон: с одной стороны, создатели сохранят каноничные детали эпохи, а с другой — обещают свежий и смелый визуальный стиль.

Почему именно анимация

Сами авторы объясняют выбор формата тем, что анимация открывает пространство для экспериментов. Здесь можно показать масштабные сцены, не ограничиваясь бюджетом реальной съемки, добавить элементы юмора и даже лёгкой фантастики, сохраняя при этом серьёзность расследований.

"Анимация открывает пространство для более дерзкой и масштабной версии Шерлока Холмса. Мы создаем собственную вселенную, которая будет одновременно свежей, юмористичной и насыщенной приключениями", — отметил писатель Николас Серкомб.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В архивах Дэвида Боуи нашли материалы незавершённого мюзикла XVIII века вчера в 14:07

Последний секрет Боуи: что скрывают найденные в архивах заметки

В архивах Дэвида Боуи нашли следы его последнего проекта — мюзикла о Лондоне XVIII века. Почему он так и не был поставлен и при чём тут Джек Шеппард?

Читать полностью » Продюсер Рудченко назвал Полину Гагарину лидером по гонорарам на закрытых концертах вчера в 13:10

Спела два хита — купила квартиру: как устроена музыкальная экономика корпоративов

Продюсер рассказал, какие суммы звёзды требуют за частные выступления и кто сегодня лидирует по гонорарам на российских корпоративах.

Читать полностью » Остина Батлера и Эмили Ратаковски заметили вместе в баре Нью-Йорка — TMZ вчера в 12:54

Тайный вечер в баре Waverly Inn: что скрывают Батлер и Ратаковски

Эмили Ратаковски и Остина Батлера застали вместе в нью-йоркском баре — поклонники тут же начали строить догадки о возможном романе.

Читать полностью » Леди Гага и Ариана Гранде стали главными победительницами MTV VMA 2025 в Нью-Йорке вчера в 11:58

От Гаги до Гранде: ночь, когда королевы сцены устроили битву за статуэтки MTV

Ариана Гранде, Леди Гага и Сабрина Карпентер стали главными звёздами MTV VMA 2024, но сюрпризы церемонии вышли далеко за рамки ожидаемого.

Читать полностью » Сидни Суини сосредоточилась на карьере после расставания с Джонатаном Давино — инсайдер вчера в 10:45

Голливудская сказка с подвохом: чем может обернуться союз Суини и Брауна

Слухи о связи Сидни Суини и Скутера Брауна набирают обороты, но актриса делает ставку на карьеру. Чем может обернуться эта история?

Читать полностью » Принц Джордж может поступить в Итонский колледж вчера в 9:41

Принц Джордж стоит на пороге судьбоносного выбора: какую школу назовут "колыбелью королей"

Принцу Джорджу предстоит важный выбор в образовании. Какие перемены ждут наследника престола и как семья готовится к новому этапу его жизни?

Читать полностью » Пользователи сравнили Бруклина Бекхэма с Меган Маркл за рецепт клубничного джема вчера в 8:37

Рецепт, который превратился в мем: почему Бруклин Бекхэм — "новая Меган Маркл"

Бруклин Бекхэм снова оказался в центре бурных споров после безобидного видео с клубничным джемом. Почему реакция оказалась такой острой?

Читать полностью » Эксперты назвали надёжные автомобили до 900 тысяч рублей на вторичном рынке вчера в 8:14

Подержанные авто до 900 тысяч: какие модели переживут хозяина

Пять подержанных автомобилей до 900 тысяч рублей, которые ценятся за надёжность и не потребуют лишних затрат на ремонт.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные сравнили эффективность отжиманий и жима штанги для роста мышц
Авто и мото

В Германии BYD U9 разогнался до 472 км/ч и побил рекорд Rimac Nevera
Питомцы

Кормушка-лабиринт помогает собакам и кошкам есть медленнее и спокойнее — ветеринары
Туризм

Рыбинск летом 2025 года вошёл в маршрут "Золотое кольцо России"
Еда

Журналистка Хелен Роснер в New Yorker назвала "Слоппи Джо" иконой американской кухни
Красота и здоровье

Врач Андрей Кондрахин назвал оптимальное время для вакцинации осенью
Еда

Повар сообщил технологию выпекания пирожков с сыром
СФО

Спартакиада: Югра стала лидером среди регионов с населением до 2 млн человек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet