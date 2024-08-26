Катастрофа 2070 года: люди займут более половины территории планеты, угрожая животным

Американские исследователи из Мичиганского университета установили, что к 2070 году, в результате роста численности населения Земли, на более чем половине территории планеты люди будут сосуществовать с дикими животными. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

"Мы обнаружили, что примерно 57% мировых земель будут охвачены перекрытием популяций людей и диких животных. Кроме того, мы выяснили, что в будущем значительно возрастет пересечение территорий сельского хозяйства и лесов", — отметили авторы исследования.

Для прогнозирования будущего перекрытия территорий человека и дикой природы ученые разработали индекс, который учитывает вероятное размещение людей на суше и пространственное распределение 22 374 видов наземных амфибий, птиц, млекопитающих и рептилий.

Команда использовала данные о пространственном распределении позвоночных, основанные на ранее опубликованных исследованиях, предсказывающих, где будут обитать виды на основе их климатических предпочтений. Оценки предполагаемого размещения людей были основаны на прогнозах экономического развития, глобальных социальных тенденций и демографических изменений.

Исследователи выявили, что регионы, где к 2070 году ожидается наибольшее совпадение местообитаний человека и дикой природы, сосредоточены в зонах с уже высокой плотностью населения, таких как Китай и Индия.

Согласно расчетам, медианное видовое разнообразие в большинстве лесов Африки и Южной Америки сократится. В Южной Америке разнообразие млекопитающих уменьшится на 33%, амфибий — на 45%, рептилий — на 40%, а птиц — на 37%. В Африке ожидается снижение численности млекопитающих на 21%, а птиц — на 26%.

По мнению исследователей, негативное воздействие человека на дикую природу можно смягчить с помощью экологического планирования. Этот процесс может включать создание коридоров, соединяющих существующие заповедники с новыми охраняемыми территориями, а также другие меры.

Фото: commons.wikimedia.org/Ernesto Velázquez (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).