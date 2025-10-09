Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:08

Вот кто видит в темноте лучше кошки: семь животных с ночными суперспособностями

Биолог Ангелики Макри объяснил, как животные видят в темноте

Ночной мир животных полон тайн, и способность видеть в темноте — одно из самых впечатляющих природных приспособлений. Некоторые виды развили уникальное зрение, позволяющее им охотиться, ориентироваться и выживать, когда солнце уже за горизонтом. Об этом пишет биолог Ангелики Макри.

"Животные с ночным образом жизни эволюционно приспособились к темноте — их глаза устроены так, чтобы улавливать даже малейшие источники света", — отмечает исследователь Ангелики Макри.

Почему некоторые животные видят в темноте

Так называемые ночные животные активны в тёмное время суток, а днём отдыхают. Их глаза устроены иначе, чем у человека: зрачки шире, сетчатка содержит больше палочек — клеток, отвечающих за чувствительность к свету, а за сетчаткой расположен отражающий слой тапетум. Он "возвращает" свет обратно к рецепторам, усиливая зрение и создавая характерное свечение глаз в темноте.

7 животных с выдающимся ночным зрением

1. Красная лиса

Лисы отлично адаптируются к любой среде — от лесов до городов. Ночью они бесшумно охотятся, ориентируясь по слуху и зрению. Особый отражающий слой в их глазах усиливает свет, благодаря чему лиса видит даже при слабом лунном освещении.

2. Сова

Символ мудрости и безупречный ночной охотник. Глаза сов огромны по отношению к телу и способны захватывать больше света. Благодаря почти круговому повороту головы сова видит добычу, не двигаясь с места. Её зрение в десятки раз чувствительнее человеческого — сова различает мелких грызунов или рыбу даже при слабом мерцании звёзд.

3. Енот

Хитрый и сообразительный ночной житель. Еноты отлично видят в темноте, что позволяет им искать пищу в мусорных баках или на задних дворах домов. Их глаза отражают свет, создавая характерное свечение. Правда, вдаль еноты видят плохо — их зрение рассчитано на ближние расстояния.

4. Таракан

Непривлекательный, но удивительно живучий представитель мира насекомых. Тараканы живут на Земле более 320 миллионов лет и прекрасно ориентируются в темноте. Их сложные фасеточные глаза воспринимают малейшие световые колебания. Именно поэтому тараканы активизируются ночью и избегают яркого света.

5. Лягушка

Эти земноводные не только видят в темноте, но и способны различать цвета при минимальном освещении. Секрет в особом строении сетчатки: палочки и колбочки у лягушек работают одновременно, что обеспечивает цветное ночное зрение. Это помогает им находить насекомых и избегать хищников у воды.

6. Кошка

Самое известное животное с ночным зрением. Глазам кошки нужно всего одна шестая света от того, что требуется человеку, чтобы видеть в темноте. Широкие зрачки и тапетум усиливают даже слабое свечение, а усы помогают оценивать расстояние до предметов. В дикой природе это делает кошек эффективными ночными охотницами, а дома — ловкими обитателями ночных коридоров.

7. Олень

Тихие обитатели лесов и горных долин обладают феноменальной способностью видеть в темноте. Если посветить фонарём в глаза оленя, они загораются зелёным или жёлтым — это отражение света от тапетума. Такая особенность помогает животным замечать хищников и находить пищу в сумерках. Их зрение адаптировано к мягкому рассеянному свету луны.

Как работает ночное зрение

Ночное зрение — результат миллионов лет эволюции. У животных, ведущих активность ночью:

  • зрачки сильно расширяются, пропуская максимум света;

  • сетчатка содержит преимущественно палочки, чувствительные к свету, а не колбочки, отвечающие за цвета;

  • отражающий слой тапетум возвращает свет, усиливая изображение.

Это позволяет животным видеть в полумраке почти так же ясно, как человеку при дневном свете.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать, что животные видят в полной темноте.
    Последствие: недооценка роли остаточного света.
    Альтернатива: понимать, что даже ночные виды нуждаются в минимальном освещении (луна, звёзды).

  • Ошибка: направлять на животных яркий свет.
    Последствие: временная слепота и стресс у животного.
    Альтернатива: использовать приглушённое освещение при наблюдении в природе.

  • Ошибка: сравнивать ночное зрение животных с человеческим.
    Последствие: неверные представления о биологических возможностях.
    Альтернатива: помнить, что зрение человека предназначено для дневного света.

А что если человек обладал бы такими глазами?

Если бы человеческий глаз имел строение, похожее на совиный или кошачий, мы могли бы видеть в темноте почти как днём — но при этом глаза были бы огромными, а цветное зрение ограниченным. Природа всегда выбирает компромисс между чувствительностью и чёткостью.

Плюсы и минусы ночного образа жизни

Плюсы Минусы
Меньше конкуренции за пищу Сложность ориентации в полном мраке
Защита от дневных хищников Зависимость от слуха и обоняния
Более стабильная температура ночью Ограниченное цветное зрение

FAQ

Почему глаза некоторых животных светятся ночью?
Из-за слоя тапетума, отражающего свет и усиливающего зрение.

Какие животные видят лучше всех в темноте?
Совы, кошки, лисицы и еноты. Их глаза чувствительны даже к слабому отражённому свету луны.

Видят ли животные цвета ночью?
Некоторые, например лягушки, способны различать цвета в темноте, но большинство видит мир в оттенках серого.

Мифы и правда

  • Миф: кошки видят в абсолютной темноте.
    Правда: им нужен хотя бы слабый источник света.

  • Миф: ночные животные слепы днём.
    Правда: они видят, но хуже различают яркие цвета.

  • Миф: светящиеся глаза — знак опасности.
    Правда: это просто отражение света, а не агрессия.

Интересные факты

  • Глаза сов могут весить столько же, сколько мозг.

  • Кошки видят в шесть раз лучше человека при слабом освещении.

  • У оленей зрачки меняют цвет в зависимости от сезона: синий зимой, золотистый летом — для лучшей адаптации к свету.

Исторический контекст

Интерес к ночным животным появился ещё в античности. В Древней Греции сову считали символом ясновидения и защиты от тьмы. Сегодня наука подтверждает: ночное зрение — не магия, а результат точной настройки природы, где каждый вид видит ровно столько, сколько нужно для выживания.

