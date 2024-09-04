Учёные выяснили, что с возрастом самки благородных оленей реже общаются с сородичами из-за изменений в питании

Исследования показывают, что с возрастом социальные связи сокращаются как у людей, так и у некоторых животных. Эти данные были опубликованы в журнале Smithsonian.

В качестве примеров приводятся самки благородных оленей и резус-макак. С возрастом самки оленей реже появляются в компании сородичей, возможно, из-за изменения предпочтений в еде и места обитания. Молодые особи занимают лучшие пастбища, а старые предпочитают длинную траву, которую легче есть с изношенными зубами.

Макаки, напротив, продолжают активно взаимодействовать с соплеменниками, но с возрастом становятся избирательнее в выборе партнеров для груминга, что связано с ослаблением иммунной системы. У старых макак наблюдается тенденция больше времени проводить с теми, кого они знают, чтобы минимизировать риск инфекций.

Кроме того, животные с низким статусом в стае быстрее теряют друзей, что также находит аналогии в человеческом обществе, где низкий социоэкономический статус часто ассоциируется с сокращением продолжительности жизни.

Фото: flickr.com/Martin Svedén (CC BY 2.0 license)