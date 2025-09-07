Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Радостная акита в приюте
Радостная акита в приюте
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:16

Истощённые питомцы заставили власти заговорить о новых правилах

Депутат Сергей Карселян заявил о необходимости усилить надзор за частными приютами

В Московской области обсуждают ужесточение контроля за деятельностью частных приютов для животных. Поводом стал громкий случай в Чехове, где в одном из приютов питомцев держали в антисанитарных условиях и без надлежащего ухода. Животные оказались истощены, что вызвало широкий общественный резонанс и внимание властей.

Повод для обсуждения

По словам председателя комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной думы Сергея Карселяна, инцидент стал тревожным сигналом и показал необходимость дополнительных мер контроля.

"Инцидент с ненадлежащим содержанием животных — это сигнал тревоги", — сказал председатель комитета Сергей Карселян.

Вопрос будет рассмотрен в рамках работы профильного комитета. Под пристальное внимание попадут как частные приюты, так и зоогостиницы.

Возможные меры

Пока конкретные шаги не называются, но речь идёт о создании системы, которая позволит вовремя выявлять нарушения. По замыслу депутатов, надзорные органы будут теснее взаимодействовать с правоохранительными структурами и общественными организациями.

Поддержка владельцев животных

Карселян отметил, что внимание к ситуации удалось привлечь благодаря активной позиции владельцев пострадавших питомцев. В их числе оказались и известные люди, которые публично высказались о случившемся. Такая реакция помогла ускорить рассмотрение дела и дала импульс к обсуждению изменений.

Перспективы

Комитет ожидает строгого наказания для виновных и рассчитывает, что инцидент станет отправной точкой для системных изменений. Депутат подчеркнул, что объединение усилий различных ведомств и парламентариев должно не только пресечь подобные нарушения, но и выстроить эффективную профилактику в будущем.

