Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака в приюте
Собака в приюте
© https://www.freepik.com
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:12

Спасатели из Вологды пришли на помощь тем, кто ждёт хозяина

В Вологде сотрудники МЧС помогли приюту для животных в День благотворительности

В Вологде сотрудники МЧС присоединились к празднованию Международного дня благотворительности и решили поддержать один из местных приютов для животных.

Помощь питомцам приюта

Сотрудники ведомства приехали к четвероногим подопечным не с пустыми руками. Они привезли специальный корм, подобранный с учётом состояния здоровья животных, а также медикаменты и расходные материалы. Всё это поможет упростить уход и улучшить условия содержания питомцев.

Поддержка от спасателей

В МЧС отметили, что такие акции важны не меньше, чем повседневная служба. Забота о бездомных животных становится примером внимательного и ответственного отношения к окружающему миру.

"Внимание — это самое ценное, что мы можем дать этим животным. Не проходи мимо чужой беды!", — подчеркнули в МЧС.

Зачем нужны такие инициативы

По данным зоозащитных организаций, в России десятки тысяч животных ежегодно оказываются на улице. Приюты не всегда справляются с нагрузкой, и помощь волонтёров, бизнеса и государственных структур играет огромную роль. Поддержка кормом, медикаментами и просто добрым участием позволяет сохранить здоровье питомцев и повысить их шансы обрести дом.

Итог

Акция МЧС в Вологде стала примером того, как совместными усилиями можно улучшить жизнь бездомных животных. Подобные инициативы помогают не только питомцам, но и формируют культуру заботы и сострадания в обществе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аквариумные рыбки развивают внимание у детей по данным педагогов сегодня в 15:10

Домашний океан: почему аквариум — это не только красота, но и секрет долголетия

Аквариум с рыбками — не просто декор, а источник здоровья и спокойствия. Узнайте 5 причин, почему они идеальны для дома, от стресса до воспитания детей.

Читать полностью » Сколько игрушек нужно держать на виду для кошек, согласно рекомендациям зоологов сегодня в 15:05

Сколько игрушек нужно кошке: экономный приём, который сэкономит ваш бюджет

Узнайте, сколько игрушек нужно вашей кошке и как сохранить её интерес к играм. Советы по выбору, организации и простым развлечениям для пушистого друга.

Читать полностью » Собаки, кошки и попугаи воспринимают телевизор по-разному — исследование зоопсихологов сегодня в 14:46

Питомцы перед телевизором: охотники, артисты и цветовые слепцы в одном флаконе

Что видят ваши питомцы по ТВ? Собаке — мутная картинка, кошке — охота, попугаю — плоский мир. Узнайте, почему они заворожены экраном и как это отличается от нашего восприятия.

Читать полностью » Кролик лижет руку: значение сигнала дружбы у кроликов сегодня в 14:39

От любви до агрессии — эмоциональный мир вашего кролика раскрыт

Поведение декоративного кролика — это язык, который помогает понять его настроение и потребности. Узнайте, что именно ваш питомец пытается вам сказать своими жестами и звуками.

Читать полностью » Еноты-полоскуны стирают носки из-за природного инстинкта, утверждают зоологи сегодня в 13:15

Любовь и ревность под одной шкурой: что нужно знать о чувствах енота-полоскуна

Узнайте, что нужно еноту-полоскуну для счастья и здоровья, как правильно ухаживать за этим умным и забавным питомцем, и почему он обожает воду, но не любит частые купания.

Читать полностью » Домашние питомцы: рейтинг самых популярных видов, по статистике ассоциации ветеринаров сегодня в 13:05

Топ-5 домашних зверьков, которые подарят тепло и не отнимут время

Узнайте, какие домашние питомцы считаются самыми милыми и почему они способны растопить сердце каждого. От пушистых котиков до экзотических лемуров — наш топ-5 для вас!

Читать полностью » Эксперты по поведению животных объяснили, как добиться ласковости у кошек сегодня в 12:31

От царапок к мурлыканью: как превратить дикого кота в ласкового друга

Хотите, чтобы суровый кот стал ласковым мурлыкой? Узнайте 3 простых секрета общения с кошками, которые помогут завоевать доверие и добиться мурлыканья. Советы для любителей животных!

Читать полностью » Питание морских свинок и хомяков различается — выводы ветеринарных специалистов сегодня в 12:18

Один зверёк — две судьбы: почему выбор между свинкой и хомяком — не просто каприз

Морская свинка или хомяк — кто станет лучшим домашним питомцем? Разбираемся в отличиях, характере, уходе и питании этих популярных грызунов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи: избавиться от вируса герпеса невозможно, но препараты сокращают рецидивы
Наука и технологии

Учёные описали социальное поведение косаток при охоте на сельдь в Норвегии
Красота и здоровье

Физиотерапевт Тайна Мессиас: наклон головы к смартфону создаёт нагрузку на шею до 27 кг
Садоводство

Камеры с нейросетью фиксируют нарушения на дачных участках в Московской области
Туризм

Вратарь сборной России пожаловался на задержку багажа после рейса через Стамбул
Дом

Сантехники: стиральная машина может сорвать шланг и устроить потоп при сильной вибрации
Авто и мото

Инспекторы ГАИ требуют медицинскую справку при проверке документов — разъяснение МВД
Наука и технологии

Учёные выявили клетки у тигровых питонов, помогающие переваривать кости без дисбаланса минералов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet