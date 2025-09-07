Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:46

Питомцы перед телевизором: охотники, артисты и цветовые слепцы в одном флаконе

Собаки, кошки и попугаи воспринимают телевизор по-разному — исследование зоопсихологов

Представьте: ваш любимый питомец часами таращится в экран, а вы гадаете, что он там разглядел. Может, тот же захватывающий сериал, что и вы? Или совсем другое шоу? Давайте разберёмся, как собаки, кошки и попугаи воспринимают телекартинку — и почему они так заворожены.

Особенности восприятия у разных питомцев

Животные видят мир не так, как мы. Их глаза устроены иначе, и это влияет на то, как они реагируют на телевизор. Например, частота кадров, цвета и даже форма объектов — всё играет роль. Но давайте по порядку.

Собаки: мутная картинка и любовь к движению

Собачьи глаза не различают все цвета: мир для них в основном сине-жёлтый. А картинка на экране кажется им размытой. Чтобы чётко увидеть что-то, собаке нужно видео с 70 кадрами в секунду — в два раза больше, чем человеку. Вот почему современные телевизоры с высокой частотой так привлекают псов: они отлично ловят быстрые движения.

Интересно, что старые кинескопные телевизоры могли показывать изображение вверх ногами — и собаки всё равно смотрели! Особенно им нравятся сцены с другими собаками, игрушками или едой. Никаких политических шоу, только собачья жизнь.

Попугаи: плоский мир и ультрафиолет

Попугаи — настоящие артисты перед телевизором. Они могут повторять рекламу, танцевать или подпевать. Но их глаза расположены по бокам головы, что даёт широкий обзор, но мешает воспринимать глубину. Для них экран — плоская картинка, без объёма.

К тому же, попугаи видят мерцание экрана, потому что их восприятие кадров быстрее человеческого. А ещё они различают ультрафиолет, который мы не замечаем. Так что их "шоу" — это не только цвета, но и невидимые нам детали.

Кошки: охотничьи инстинкты и размытые оттенки

Кошки воспринимают телевизор как отличную тренировку для охоты. Движущиеся объекты — птицы в рекламе или мяч в игре — вызывают желание прыгнуть. Иногда это кончается падением телевизора, если киска решит "поймать" добычу.

Цвета для кошек: зелёный, жёлтый и синий они видят хорошо, а красный — не очень. Картинка тоже размытая, как у собак. Но коты умные: они различают мультики от реальных людей, а собак от кошек. Футбол вместе с хозяином? Идеально для тренировки реакции!

В итоге, питомцы не видят тот же контент, что и мы, но телевизор для них — источник развлечения и стимуляции. Присоединяйтесь к ним на диване, но помните: их "шоу" уникально.

