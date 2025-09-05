Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:17

Чужой в отражении: почему питомцы не узнают себя в зеркале

Учёные: зеркальный тест не подходит для проверки самосознания кошек и собак

Каждому из нас хоть раз приходила в голову фантазия: вот бы животные могли разговаривать! Подошёл к кошке, спросил: "У тебя есть самосознание?" — а она тебе в ответ: "Да". И сразу все загадки решены. Но в реальности между человеком и питомцами стоит непреодолимый языковой барьер. Именно поэтому учёным приходится искать обходные пути, чтобы понять, способны ли кошки и собаки осознавать себя.

Зеркало как инструмент для проверки

Первыми под испытание попали именно домашние любимцы — кошки и собаки. Для этого использовался классический зеркальный тест, придуманный ещё полвека назад. Суть проста: животному, пока оно спит, ставят маленькую отметку краской без запаха. Причём делают это в таком месте, куда зверёк не может взглянуть напрямую. После этого его подводят к зеркалу и наблюдают за реакцией.

Если подопытный замечает пятно на своём отражении и пытается его стереть, это считается доказательством того, что он узнал в зеркале самого себя. Сегодня известно, что тест успешно проходят дети старше полутора лет, приматы, дельфины, некоторые виды рыб, птиц и даже муравьи. Но вот кошки и собаки испытание проваливают. Неужели они менее сообразительные, чем крошечные муравьи?

Почему зеркало бессильно для питомцев

Учёные не склонны считать домашних животных глупыми. Они предполагают, что дело в самом принципе эксперимента. Для человека отражение даёт достаточно информации, чтобы осознать "я есть я". А вот кошки и собаки живут в совершенно другом восприятии мира. Их ключевой инструмент — это запах. Для них другой зверь — это не только внешний вид, но и уникальный аромат. А зеркало, каким бы чётким оно ни было, запаха не передаёт.

Отсюда и недопонимание: отражение в стекле остаётся для питомца странной и малоценной картинкой, которая не помогает разобраться в собственной идентичности. Но это не значит, что у животных нет способности отличать себя от других.

Когда запах важнее образа

Собаки особенно чувствительны к запахам. Их обоняние настолько тонкое, что используется в самых разных сферах: от поиска наркотиков и взрывчатки до медицинских экспериментов. Уже доказано, что тренированные псы способны улавливать изменения в химическом составе организма человека и даже обнаруживать некоторые виды рака по запаху.

В 2009 году профессор экологии из Нью-Йорка Марк Бекоф решил провести необычный эксперимент со своим псом Джетро. Учёный собирал жёлтый снег, оставшийся после прогулки питомца, и переносил его ближе к меткам других собак. Результаты оказались показательные:

"При обнюхивании этих кучек Джетро практически не тратил времени. Ему было достаточно нескольких вдохов, чтобы понять, что это его отметины", — отметил профессор Марк Бекоф.

К чужим следам пёс проявлял куда больший интерес. Это значит, что Джетро отлично различал собственные феромоны и чужие, то есть проводил важную границу "я — другие".

Где проходит линия самосознания

Факт, что собака способна отличить свой запах от запахов сородичей, указывает на определённый уровень самопонимания. По сути, это один из ключевых признаков наличия самосознания. Но на основании одного случая сделать глобальные выводы нельзя. Чтобы исследование считалось достоверным, нужно наблюдать за большим количеством животных и в строго контролируемых условиях. Только так можно будет подтвердить или опровергнуть теорию, что питомцы осознают себя.

Сегодня эксперименты в этой области продолжаются. Учёные разрабатывают новые методики, учитывающие природные особенности животных. Ведь измерять интеллект или сознание кошки и собаки по человеческим меркам вряд ли справедливо. Возможно, их самосознание устроено иначе — не через отражение в зеркале, а через запахи, звуки или другие сигналы окружающего мира.

Зачем нам знать, что думают питомцы

Понимание того, есть ли у животных самосознание, важно не только для науки. Это вопрос нашего отношения к ним. Если собаки и кошки действительно осознают себя, значит, они воспринимают жизнь глубже, чем принято считать. Это способно изменить подход к содержанию, воспитанию и взаимодействию с питомцами. В конце концов, желание понять, что происходит в голове у любимого животного, — одна из древнейших человеческих мечт.

