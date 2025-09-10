32 миллиона просмотров и целый скандал: как ловля крокодилов разрушила карьеру блогера

В последние дни внимание общественности привлек блогер Майк Холстон, который стал известен благодаря своим роликам с ловлей и общением с крокодилами. Эти видео, снятые им неподалеку от мыса Йорк, вызвали бурю эмоций среди защитников животных. Один из таких роликов, на котором Холстон обнимает и "тискает" рептилий, стал вирусным и набрал более 32 миллионов просмотров. Однако радость от его популярности была недолгой, так как видео привлекло внимание зоозащитников и вызвало серьезные обвинения в сторону блогера.

Видеоролики с крокодилами

Майк Холстон известен в социальных сетях своими приключенческими роликами, в которых он занимается опасными и необычными для большинства людей вещами. В одном из них он ловит как пресноводных, так и морских крокодилов. Холстон наглядно демонстрирует, как ловить этих мощных хищников и затем общаться с ними, подчеркивая свои навыки и храбрость. Для его подписчиков эти видео стали настоящим открытием, но для многих австралийцев и защитников природы — поводом для возмущения.

Поступки блогера вызвали критику со стороны организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA), которая немедленно потребовала депортации Холстона из Австралии. Позиция этой организации была четкой: действия блогера не только опасны, но и жестоки. В официальном заявлении представители PETA заявили, что такие поступки представляют собой не только угрозу безопасности, но и жестокость по отношению к животным.

"Помимо того, что это незаконно и невероятно глупо — трогать крокодила, — это еще и невероятно жестоко. Точно так же, как вомбаты, коалы и другие представители австралийской фауны, крокодилы — чувствительные существа, которые испытывают боль и стресс и заслуживают того, чтобы жить в мире, не опасаясь, что приезжие блогеры набросятся на них и обидят их", — заявила советник PETA Мими Бехечи.

Представитель Департамента окружающей среды, туризма, науки и инноваций штата Квинсленд заявил, что ведомство активно расследует видеоролики, в которых показаны сцены взаимодействия блогера с крокодилами. Он также отметил, что для Холстона возможны штрафные санкции, так как такие действия могут нарушать законы, регулирующие безопасность обращения с дикими животными.