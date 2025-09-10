Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крокодил с открытой пастью
Крокодил с открытой пастью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:33

32 миллиона просмотров и целый скандал: как ловля крокодилов разрушила карьеру блогера

Австралийские экологи призывают наказать блогера Майка Холстона за опасное обращение с крокодилами

В последние дни внимание общественности привлек блогер Майк Холстон, который стал известен благодаря своим роликам с ловлей и общением с крокодилами. Эти видео, снятые им неподалеку от мыса Йорк, вызвали бурю эмоций среди защитников животных. Один из таких роликов, на котором Холстон обнимает и "тискает" рептилий, стал вирусным и набрал более 32 миллионов просмотров. Однако радость от его популярности была недолгой, так как видео привлекло внимание зоозащитников и вызвало серьезные обвинения в сторону блогера.

Видеоролики с крокодилами

Майк Холстон известен в социальных сетях своими приключенческими роликами, в которых он занимается опасными и необычными для большинства людей вещами. В одном из них он ловит как пресноводных, так и морских крокодилов. Холстон наглядно демонстрирует, как ловить этих мощных хищников и затем общаться с ними, подчеркивая свои навыки и храбрость. Для его подписчиков эти видео стали настоящим открытием, но для многих австралийцев и защитников природы — поводом для возмущения.

Поступки блогера вызвали критику со стороны организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA), которая немедленно потребовала депортации Холстона из Австралии. Позиция этой организации была четкой: действия блогера не только опасны, но и жестоки. В официальном заявлении представители PETA заявили, что такие поступки представляют собой не только угрозу безопасности, но и жестокость по отношению к животным.

"Помимо того, что это незаконно и невероятно глупо — трогать крокодила, — это еще и невероятно жестоко. Точно так же, как вомбаты, коалы и другие представители австралийской фауны, крокодилы — чувствительные существа, которые испытывают боль и стресс и заслуживают того, чтобы жить в мире, не опасаясь, что приезжие блогеры набросятся на них и обидят их", — заявила советник PETA Мими Бехечи.

Представитель Департамента окружающей среды, туризма, науки и инноваций штата Квинсленд заявил, что ведомство активно расследует видеоролики, в которых показаны сцены взаимодействия блогера с крокодилами. Он также отметил, что для Холстона возможны штрафные санкции, так как такие действия могут нарушать законы, регулирующие безопасность обращения с дикими животными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что Лерчек не участвовала в выводе 250 млн рублей вчера в 23:22

Екатерина Гордон уверена: Лерчек стала жертвой чужой игры с миллионами

Блогер Лерчек оказалась в центре громкого дела о выводе денег. Адвокат уверена: настоящая вина может лежать совсем не на ней.

Читать полностью » Строительство нового здания Большого Московского цирка начнётся в 2026 году в Мневниковской пойме — мэрия вчера в 22:58

От модернизма к будущему: цирковая арена Москвы вступает в новую эпоху

Власти Москвы пересмотрели планы по строительству нового цирка. Проект перенесли в другое место, чтобы сохранить культурный символ столицы.

Читать полностью » Поклонники Бритни Спирс встревожены антисанитарией в её доме вчера в 21:52

Грязь и собачьи отходы в особняке Бритни Спирс: что скрывается за этим беспорядком

Новые видео Бритни Спирс вызвали тревогу у поклонников: кадры её дома намекнули на серьёзные проблемы, которые фанаты боятся снова увидеть.

Читать полностью » Сын Лиама Нисона Дэниел сделал предложение Натали Акерман вчера в 20:46

Сын Лиама Нисона сделал судьбоносный шаг: роман длиной в восемь лет получил продолжение

Сын Лиама Нисона сделал неожиданный шаг в личной жизни. Его возлюбленная получила предложение в романтической обстановке, а впереди — новые перемены.

Читать полностью » Джиджи Хадид рассказала Vogue о прослушивании на роль в ремейке вчера в 19:37

Джиджи Хадид могла стать новой Рапунцель: почему её выбор так и не случился

Джиджи Хадид поделилась опытом участия в прослушивании для диснеевского ремейка "Рапунцель". Почему проект заморозили и кого искали создатели?

Читать полностью » Чарли Брукер снимет для Netflix новый четырёхсерийный криминальный триллер вчера в 18:12

Серийный убийца в сердце Лондона: Netflix готовит самый мрачный триллер года от создателя "Чёрного зеркала"

Новый триллер от автора "Чёрного зеркала" с Падди Консидайном и Линой Хиди перенесёт зрителей в мрачный Лондон и загадочный город Бликфорд.

Читать полностью » Джеймс Корден и Рут Джонс снимут сериал вчера в 17:26

Возвращение Джеймса Кордена: сериал, который обещает больше, чем просто смех

Джеймс Корден и Рут Джонс возвращаются с новым проектом для Apple TV+. Их совместный сериал может стать главной премьерой будущего года.

Читать полностью » OpenAI представит полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ, на Каннском кинофестивале 2026 года вчера в 17:15

Канны готовятся к сенсации: ИИ создаст мультфильм быстрее, чем люди пишут сценарий

OpenAI готовит премьеру полнометражного мультфильма, созданного ИИ, и представит его на Каннском кинофестивале. Что ждёт зрителей в этой необычной работе?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Физики из Колорадо приблизили эру кристаллов времени — революция в хранении данных
Туризм

Наибольшее число туристов в Каппадокии приходится на весну и осень
Авто и мото

Владелец Mitsubishi Pajero Sport раскрыл годовые расходы на внедорожник
Дом

Практические советы по подбору подходящего светильника в детскую
Садоводство

Осеннее внесение удобрений улучшает плодородие почвы — рекомендации агрономов
Еда

Кулинары советуют готовить бисквитный рулет с бананом для получения пышной текстуры
Красота и здоровье

Лапа: сон на животе может вызвать боли в спине и нарушить кровообращение
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры объяснили, как упражнения с gyro ball повышают выносливость рук
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet