Секрет вечного тела: какие существа обошли смерть и научились восстанавливаться

Место Животное Что умеет регенерировать Особенности процесса 5 Ящерицы Хвост Новый орган из хрящей, отличается по форме 4 Осьминоги Щупальца Возможна бифуркация, каждое щупальце интегрируется в нервную систему 3 Аксолотль Конечности, органы, мозг, сердце Полное восстановление без шрамов 2 Морская звезда Лучи и иногда тело В каждом луче есть органы, что облегчает процесс 1 Плоский червь Любая часть тела Из фрагмента формируется новый организм

Ящерицы: хвост как инструмент выживания

Эти рептилии используют хвост как отвлекающий манёвр. При опасности они его сбрасывают, а позже отращивают заново. Новый хвост короче и толще, покрыт иной чешуёй и внутри содержит хрящ вместо позвонков. У некоторых особей процесс идёт с ошибками: вырастают раздвоенные или деформированные хвосты.

Самцы с регенерированным хвостом менее привлекательны для самок — это сигнал о том, что самец мог быть неудачлив в прошлом.

Осьминоги: мастера многорукого восстановления

Щупальце осьминога — сложный орган с сотнями мышц и собственным "микромозгом". Потерянная конечность вырастает снова, причём иногда сразу две. Такой феномен носит название бифуркация. Обе новые руки становятся функциональными и интегрируются в нервную систему моллюска.

В 1998 году в Японии был найден осьминог с 96 щупальцами — пример сбоя в процессе регенерации.

Аксолотль: звезда лабораторий

Эти земноводные давно известны как главные рекордсмены среди позвоночных. Аксолотли способны восстанавливать хвосты, конечности, глаза и даже повреждённые части мозга или сердца. В отличие от большинства животных, их ткани регенерируют без образования шрамов.

Неудивительно, что именно аксолотли стали "моделью" для учёных, изучающих возможность усиления регенерации у человека.

Морская звезда: организм-конструктор

Если морская звезда теряет луч, она отращивает новый. Но и сам луч при определённых условиях способен превратиться в полноценное животное. Это возможно благодаря тому, что в каждом луче находятся пищеварительные и выделительные органы.

Тем не менее, далеко не все виды могут "возрождаться из руки". Большинству всё же требуется часть центрального диска, иначе восстановление невозможно.

Плоский червь: абсолютный рекордсмен

Главный чемпион регенерации — плоский червь. Его возможности практически безграничны: из любого кусочка тела вырастает полноценный организм. Даже половина головы способна восстановить остальное.

Процесс идёт стремительно: уже через несколько часов формируются ткани, а вскоре появляется новый организм. Более того, учёные выяснили, что такие "копии" сохраняют элементарную память исходного червя.

Советы шаг за шагом: как человеку помочь телу восстанавливаться

Поддерживать питание — включать в рацион белок, витамины и микроэлементы. Использовать современные средства ухода за кожей — сыворотки, регенерирующие кремы, СПА-процедуры. При травмах обращаться к физиотерапии и медицинским технологиям. Избегать вредных привычек, замедляющих процессы заживления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование правильного ухода → образование заметного шрама → использование силиконовых пластырей и лазерной терапии.

Недостаток белка в рационе → медленное заживление ран → включение в меню бобовых, рыбы, яиц.

Самолечение при серьёзных травмах → осложнения и инфекции → обращение к врачу и использование сертифицированных препаратов.

А что если…

Если бы человек обладал регенерацией аксолотля, медицина изменилась бы радикально. Операции по пересадке органов стали бы ненужными, а травмы перестали бы быть фатальными. Но при этом развитие мозга и сложность организма, вероятно, оказались бы ограничены.

Плюсы и минусы регенерации в природе