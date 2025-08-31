Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стейки из говядины на углях
Стейки из говядины на углях
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Миф о "смертельном" мясе разрушен: что это значит для вашего рациона

Учёные: животные продукты в рационе снижают риск смерти от рака

Дискуссии о том, полезно ли есть мясо, ведутся десятилетиями. Одни специалисты настаивают на ограничении животных продуктов ради долголетия, другие считают такие опасения преувеличенными. Теперь в научном сообществе появился весомый аргумент в защиту мясного белка.

Результаты нового исследования

Исследование, опубликованное в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, разрушило очередной миф: животный белок не повышает риск преждевременной смерти.

Учёные проанализировали данные Национального исследования здоровья и питания (NHANES III), сопоставив количество потребляемого белка разного происхождения с показателями смертности от рака, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Вывод:

  • опасности от употребления мясного белка выявлено не было,

  • у участников, регулярно включавших в рацион мясо, рыбу, птицу, молочные продукты и яйца в рекомендуемых количествах, риск смерти от рака оказался ниже, чем у тех, кто ел их реже.

Почему животный белок важен

Животные продукты обеспечивают организм полным набором аминокислот, необходимых для восстановления тканей, работы иммунной системы и обмена веществ.

Растительные источники (бобовые, орехи, семена, крупы) ценны клетчаткой и фитонутриентами, но по аминокислотному составу уступают животным.

Баланс — ключ к здоровью

Эксперты подчёркивают: не стоит противопоставлять животный и растительный белок. Наилучший эффект достигается при их грамотном сочетании.

Разнообразное питание помогает:

  • снижать риск хронических заболеваний,

  • укреплять иммунитет,

  • поддерживать долгосрочное здоровье и активность.

Итог

Миф о том, что мясной белок сокращает жизнь, оказался несостоятельным. В разумных количествах продукты животного происхождения не только безопасны, но и могут способствовать снижению риска смерти от рака.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить лечо из кабачков сегодня в 0:01

Лечо из кабачков для зимних заготовок: сохраняем витамины и экономим время

Зима приближается, а в банке — летний аромат! Узнайте, как приготовить лечо из кабачков: простые шаги, полезные факты и вкус на весь сезон. кулинария, овощи, заготовки.

Читать полностью » Яйца содержат полный набор аминокислот и холин — данные нутрициологов вчера в 14:23

Одно лишнее сочетание с яйцами превращает завтрак во врага сосудов

Яйца часто называют продуктом с противоречивой репутацией. Узнайте, как на самом деле они влияют на здоровье и почему специалисты пересмотрели своё мнение.

Читать полностью » Как приготовить домашнюю пиццу с колбасой и сыром вчера в 14:06

Домашняя пицца с колбасой и сыром: экономный рецепт для семейного ужина на все случаи

Узнайте, как приготовить классическую домашнюю пиццу с колбасой и сыром из простых ингредиентов.

Читать полностью » Как приготовить жареные лисички с луком вчера в 14:06

Быстрый лайфхак: жареные лисички, которые спасут ужин, когда времени в обрез

Откройте тайну идеального ужина: лисички с луком, простые шаги и факты об этих лесных дарах, которые удивят вашу кухню.

Читать полностью » Как приготовить картофельные драники вчера в 13:04

Утро с ароматом драников: почему это блюдо согревает лучше кофе

Хрустящие драники из картофеля: простой рецепт на каждый день! Секрет золотистой корочки и вкуса в деталях.

Читать полностью » Приготовление кабачков с фаршем и сыром в духовке вчера в 13:01

Легкое и сытное одновременно: почему кабачки с фаршем — идеальный дуэт

Узнайте, как за 30 минут приготовить ароматные кабачки с фаршем и сыром — идеальное блюдо для праздничного стола, которое легко и быстро готовится из простых продуктов.

Читать полностью » Приготовление тыквы с морковью, луком и болгарским перцем на сковороде вчера в 12:09

Тыква на сковороде — секрет яркого осеннего блюда, о котором молчат повара

Откройте яркий вкус осени с тыквой на сковороде с овощами! Простой рецепт для вегетарианцев, полный витаминов и аромата. Идеально на обед или ужин.

Читать полностью » Рецепт тушеных баклажанов с овощами на сковороде вчера в 12:03

Быстрый лайфхак: тушеные овощи, которые укрепят иммунитет за считанные минуты

Ароматное рагу из свежих овощей: быстрый рецепт, сохраняющий витамины. Идеально для вегетарианцев и любителей здоровой еды.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Первые туристы посетили Северную Корею после снятия ограничений
Питомцы

Основные причины побегов собак и способы их предотвратить
Еда

Куриное филе с грибами, шпинатом и черри в сливочном соусе: пошаговый рецепт
Авто и мото

Специалисты: топливо в герметичной таре сохраняет свои свойства до 5 месяцев
Дом

Эксперты отметили снижение спроса на меблированные квартиры в столичных новостройках
Спорт и фитнес

Почему не получается отжаться: три основные причины по мнению фитнес-тренеров
Еда

Как приготовить помидоры с фаршем в духовке
Садоводство

Воздушно-сухое укрытие признано оптимальным для роз в Ярославской области
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru