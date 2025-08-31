Миф о "смертельном" мясе разрушен: что это значит для вашего рациона

Дискуссии о том, полезно ли есть мясо, ведутся десятилетиями. Одни специалисты настаивают на ограничении животных продуктов ради долголетия, другие считают такие опасения преувеличенными. Теперь в научном сообществе появился весомый аргумент в защиту мясного белка.

Результаты нового исследования

Исследование, опубликованное в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, разрушило очередной миф: животный белок не повышает риск преждевременной смерти.

Учёные проанализировали данные Национального исследования здоровья и питания (NHANES III), сопоставив количество потребляемого белка разного происхождения с показателями смертности от рака, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Вывод:

опасности от употребления мясного белка выявлено не было,

у участников, регулярно включавших в рацион мясо, рыбу, птицу, молочные продукты и яйца в рекомендуемых количествах, риск смерти от рака оказался ниже, чем у тех, кто ел их реже.

Почему животный белок важен

Животные продукты обеспечивают организм полным набором аминокислот, необходимых для восстановления тканей, работы иммунной системы и обмена веществ.

Растительные источники (бобовые, орехи, семена, крупы) ценны клетчаткой и фитонутриентами, но по аминокислотному составу уступают животным.

Баланс — ключ к здоровью

Эксперты подчёркивают: не стоит противопоставлять животный и растительный белок. Наилучший эффект достигается при их грамотном сочетании.

Разнообразное питание помогает:

снижать риск хронических заболеваний,

укреплять иммунитет,

поддерживать долгосрочное здоровье и активность.

Итог

Миф о том, что мясной белок сокращает жизнь, оказался несостоятельным. В разумных количествах продукты животного происхождения не только безопасны, но и могут способствовать снижению риска смерти от рака.