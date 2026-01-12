Укус обойдётся дороже: за нарушения с животными планируют увеличить штрафы и продлить срок наказания

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал идею заметно повысить штрафы для владельцев животных, если нарушение правил обращения с питомцами привело к вреду здоровью людей. Об этом сообщает ТАСС: комитет рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об усилении административной ответственности в таких случаях.

Что именно предлагают изменить в КоАП

Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Документ предусматривает корректировку Кодекса РФ об административных правонарушениях в части санкций за нарушение требований к обращению с животными, когда последствия затрагивают жизнь и здоровье граждан или их имущество.

Сейчас, как следует из материалов, штрафы установлены в диапазоне от 10 до 30 тыс. рублей для граждан, от 50 до 100 тыс. рублей - для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей - для юридических лиц.

Как вырастут штрафы для граждан и компаний

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении, а ключевое изменение — увеличение максимальных сумм для двух категорий. Предлагается поднять штрафы для граждан до 25-50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 200-300 тыс. рублей.

При этом для должностных лиц предлагается сохранить действующие размеры санкций.

Срок давности хотят увеличить до года

Отдельной поправкой предлагается расширить срок, в течение которого нарушителя можно привлечь к административной ответственности. В действующей редакции он составляет 60 календарных дней, а законопроектом предлагается увеличить его до одного года.