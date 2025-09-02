Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лев
Лев
© flickr.com by Airwolfhound is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:43

Львы и слоны: как гиганты фауны прячут нежность за силой, раскрывая секреты гармонии

Львы и слоны демонстрируют нежность в природе

Вы когда-нибудь задумывались, что нежные чувства — не только прерогатива людей? В День всех влюбленных мы расскажем, как животные выражают свою симпатию и что мы можем у них перенять.

Шалашники: мастера романтики

Эти тропические птицы — настоящие романтики. Самец строит для своей избранницы домик-шалаш, украшая его яркими ракушками, цветами и ягодами. Особенно ценится синий цвет, совпадающий с оттенком оперения самца.

Этот шалаш — не гнездо, а место для проведения брачной ночи, созданное, чтобы привлечь внимание самки.

Морские коньки: страстный танец любви

Обычно малоподвижные морские коньки превращаются в настоящих танцоров, когда дело касается любви. Они сплетают хвостики, кружатся в танце, поднимаясь к поверхности и опускаясь на дно.

Этот захватывающий танец сопровождается серенадой и длится несколько дней. После него пара остается вместе навсегда, а самцы даже меняют окраску.

Слоны: нежность в объятиях гигантов

Несмотря на внушительные размеры, слоны очень трепетно относятся к своим партнерам. Они обнимаются хоботами — органом, который служит им и руками, и оружием, и душем.

Хобот слона гораздо чувствительнее человеческих пальцев, поэтому ласки и похлопывания — важный способ проявления любви.

Рыбы-бабочки: верность и преданность

Эти красивые рыбки, влюбившись, отдаляются от стаи и становятся неразлучными. Они вместе гуляют, охотятся и заботятся о потомстве. Если один из партнеров теряется, другой сразу же бросается на поиски, не боясь ни опасностей, ни трудностей.

Птицы манакины: танец в стиле Майкла Джексона

Самец манакина завораживает самку уникальным танцем — с бросками, стойками, "лунной походкой" и поворотами на 180 градусов.

Этот номер сопровождается быстрым щелканьем крыльев, создающим мелодию, которая приводит партнершу в восторг.

Каланы: игры и нежность

Морские выдры каланы проводят время вместе, играя и ныряя. Самка иногда убегает, делая вид, что недоступна, но потом позволяет себя догнать. Пары даже спят, обнявшись, чтобы не потерять друг друга в воде.

Японские журавли: танец и песня любви

Танец японских журавлей — настоящий ритуал с прыжками, наклонами, хлопаньем крыльев и эффектным салютом из травы.

Когда птицы становятся парой, они поют совместную песню, словно из мультфильма.

Ящерицы-сцинки: долгие ухаживания

У этих ящериц флирт и ухаживания длятся несколько месяцев. Самка нарочно проходит мимо самца, а он старается привлечь ее внимание облизываниями и легкими покусываниями, проявляя терпение и настойчивость.

Фрегаты: воздушные сердца и серенады

Самец фрегата раздувает красный горловой мешок, напоминающий воздушные шары в форме сердца, и поет серенаду для самки.

Если она отвечает взаимностью, трется головой об этот мешок.

Львы: медовый месяц в дикой природе

Львы проводят медовый месяц, не расставаясь ни на минуту. Самец охотится и с удовольствием делится добычей со львицей, наблюдая за ее трапезой и забывая о собственном голоде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мурлыканье белки предупреждает об агрессивном поведении сегодня в 15:49

Мурчание белки: милый звук с тёмной стороны природы

В парках белки мурлычут как кошки, но этот звук — признак опасности. Узнайте, почему рыжие красавицы злятся и как избежать укусов, чтобы прогулка осталась приятной. Животные, природа, белки.

Читать полностью » Ветеринары предупредили о риске диареи и аллергии у собак после молочных продуктов сегодня в 10:44

Чем меньше молока — тем спокойнее желудок: парадокс собачьего рациона

Можно ли собакам давать молоко? Ответ не так прост, как кажется. Мы разобрались, какие молочные продукты безопасны для питомцев, а от каких лучше отказаться.

Читать полностью » Полезные крупы для собак: ветеринары рекомендуют гречку, рис и овсянку сегодня в 9:29

Миска этой крупы — и у собаки крепкие кости, спокойные нервы и энергия

Крупы могут стать полезным дополнением к питанию собаки, но только при правильном выборе и приготовлении. Какие из них действительно стоит включить в рацион?

Читать полностью » Врачи рекомендуют менять сухой корм для собак каждые 3–6 месяцев сегодня в 8:07

Большой мешок — большая ошибка: когда собачий корм превращается в яд

Как превратить сухой корм из вынужденной меры в основу здорового рациона собаки? Несколько простых правил помогут сохранить питомцу активность и долгую жизнь.

Читать полностью » Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак сегодня в 7:15

Сырая рыба может погубить здоровье: как правильно готовить мойву для питомца

Мойва — недорогая рыба, которая по составу и пользе для здоровья собак может соперничать с дорогими сортами. Узнайте, почему её стоит включить в рацион.

Читать полностью » Кинологи: собаки начинают забывать команды без ежедневных 5–10 минут тренировок сегодня в 6:09

Всего 10 минут в день — и собака помнит всё: секрет долговечной дрессировки

Почему собака может забывать даже знакомые команды и как хозяину предотвратить эту проблему? Эксперты объясняют причины и делятся эффективными советами.

Читать полностью » Храп у кошек чаще встречается у персов, гималайских и экзотов сегодня в 5:02

Ночью кот пыхтит как паровоз: невинная привычка или сигнал беды

Почему кошка начинает храпеть? Иногда это безобидная особенность, но порой за ночным пыхтением скрываются серьёзные болезни.

Читать полностью » Ветеринары: регулярные почесывания помогают следить за здоровьем кошки сегодня в 4:23

Маленький жест, который делает кота счастливым: тайна простого прикосновения

Почему простое почесывание кошки по голове оказывается важнее, чем кажется на первый взгляд? Этот жест меняет и её здоровье, и ваши отношения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетологи: клетчатка в овсянке улучшает работу кишечника
Спорт и фитнес

Вращения руками укрепляют плечи и спину — данные Департамента по делам ветеранов США
Наука и технологии

Ученые изучили ДНК мамонтов из Мексики для анализа эволюции вида
Культура и шоу-бизнес

Британский эксперт Том Сайкс предположил участие спецслужб в смерти принцессы Дианы
Садоводство

Древесная зола и борная кислота помогают кабачкам плодоносить до заморозков
Еда

Садовод Микаллеф рассказала, как хранить яблоки до зимы с помощью свечи
СФО

Житель Сургута лишился прав из-за поддельного удостоверения и не получил компенсацию за такси — суд
Садоводство

Вредители комнатных растений боятся этого, воткните спички в горшок и забудьте о проблемах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet