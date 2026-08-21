Сосед превратил квартиру в кошачий дом: сколько питомцев разрешено держать по закону

Российское законодательство не ограничивает предельное количество кошек и собак, которых граждане могут содержать в своих квартирах, однако владельцы обязаны строго соблюдать санитарные нормы. Об этом NewsInfo рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Ранее сообщалось, что единой федеральной нормы, устанавливающей лимит на число животных, в России не существует. При этом региональные власти вправе самостоятельно вводить подобные ограничения, основываясь на расчетах площади жилого помещения.

На текущий момент общие критерии выбора животного зависят скорее от образа жизни владельца, чем от жестких предписаний закона.

По словам Крохина, в реальности надзорные органы редко обращают внимание на количество питомцев, если их присутствие не нарушает права соседей и гигиенические требования. Основная проблема заключается в использовании жилья по назначению — для размещения людей. Если в помещении живут животные, хозяин обязан поддерживать его в надлежащем состоянии.

"Количество кошек и собак не ограничено. Есть ограничения по санитарным нормам. Люди должны использовать жилые помещения с соблюдением санитарных норм для размещения людей. А если человек заботится о домашних животных, то нужно обеспечить надлежащее санитарное состояние питомцев", — подчеркнул Крохин.

Специалист отметил, что ситуации с десятками животных в одной квартире чаще всего связаны с социальными и психологическими факторами. Обычно это касается одиноких людей или пенсионеров, испытывающих сложности в общении с окружающими. Животные становятся для них источником эмоциональной поддержки, так как они не критикуют и проявляют безусловную привязанность. При этом создание комфортной среды важно для самих питомцев, ведь стесненное пространство накладывает серьезный отпечаток на поведение и психику четвероногих.

Конфликты с соседями возникают не из-за самого факта наличия животных, а из-за сопутствующих запахов и антисанитарии, подчеркнула эксперт. В многоквартирных домах аммиачные испарения быстро распространяются по вентиляции и подъездам, что создает невыносимые условия для окружающих.

"Такое бывает, что из помещения выливаются фекалии в результате жизнедеятельности домашних животных, когда протекает с верхнего этажа", — пояснил эксперт.

Нередко появление новой особи в уже переполненной квартире лишь усугубляет гигиенические риски и провоцирует стресс у всей группы животных.

Юрист добавил, что рычагов воздействия на таких владельцев у общества крайне мало. Даже если соседи страдают от зловония, принудительно выселить животных или отправить человека на лечение практически невозможно. Действующее законодательство о психиатрической помощи основывается на принципе добровольности.

Если гражданин не проявляет открытой агрессии, государство не может вмешаться в его частную жизнь. Тем, кто планирует расширять домашний зоопарк, юристы советуют изучить правила регистрации, которые могут стать более строгими в ближайшем будущем. Кроме того, важно помнить об ответственности за причинение ущерба имуществу третьих лиц по вине питомцев.

Читайте также