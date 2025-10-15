В Тюмени жесткие ограничения для питомцев: что будет с теми, кто не сможет их соблюдать

Инициатива Госдумы ограничить количество домашних животных в квартирах может привести к трагическим последствиям, включая массовый выброс питомцев на улицу. С таким предупреждением выступила Екатерина Криволапова, куратор благотворительного фонда помощи животным "Горячая линия "Потеряшки"", в интервью корреспонденту URA. RU.

Проблема не в количестве, а в условиях

Предлагаемый законопроект ограничивает количество домашних животных в квартирах, устанавливая норму 18 кв. м на одну кошку или собаку. Это идет в разрез с действующим законодательством, которое не регулирует число питомцев в квартире. Криволапова считает, что такие меры могут привести к массовым выбросам животных на улицу, если их владельцы не смогут удовлетворить новые требования.

"Мы понимаем, откуда растет эта идея, — объясняет куратор. — Квартиры, где проживает по 20-30 животных, — это не только беда для хозяев, но и для их соседей. В таких ситуациях необходима помощь как людям, так и животным. Но что будет, если закон примут? Куда пойдут "лишние" питомцы? Если их выбросят на улицу, то о санитарной обстановке можно забыть", — добавляет Криволапова.

Гуманное решение проблемы

Вместо жестких ограничений фонд предлагает более гуманный и долгосрочный подход — доступную кастрацию и помощь владельцам, которые страдают от синдрома накопительства животных. "Это сложный и дорогой процесс, но только так можно решить проблему без жертв", — уверена куратор. По ее мнению, важно работать с владельцами, а не выгонять их питомцев на улицу.