Мужчина выполняет упражнение выпады
Мужчина выполняет упражнение выпады
© altus.af.mil by U.S. Air Force photo by Senior Airman Myles Stepp is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Тренировка, которая превращает тело в хищника: неожиданный эффект Animal Flow

Ханна Иден: практика Animal Flow сочетает элементы йоги и силовых упражнений

Что, если бы твоя тренировка напоминала движения животных, а тело чувствовало бы себя одновременно гибким, сильным и живым? Именно на этом построена система Animal Flow — уникальное направление, где привычные упражнения соединяются с пластичностью йоги и мощью силовых тренировок.

"Animal Flow был создан тренером Майком Фитчем. Это система упражнений с собственным весом, которая имитирует движения животных", — объясняет инструктор iFit и сертифицированный тренер Animal Flow Ханна Иден. "Если выполнять её правильно, позы и позиции плавно перетекают одна в другую, создавая цельный поток движений".

Почему стоит попробовать Animal Flow

Здесь нет скучных повторений. Каждое упражнение задействует сразу несколько мышечных групп и плоскостей движения. В итоге развивается сила, гибкость и улучшается координация.

По словам Иден, ключ к практике — это баланс между мобильностью, которая напоминает элементы йоги, и силой, сопоставимой с тренировками с отягощениями.

Она отмечает: "Чтобы владеть своим телом в полном объёме и двигаться плавно, нужны и сила, и гибкость. Именно это сочетание делает нас более естественными и эффективными в движении".

Как включить Animal Flow в свой фитнес

Эта практика прекрасно подходит как самостоятельная тренировка или как разминка перед силовыми нагрузками. Иден делится своим опытом: "Я люблю совмещать Animal Flow с работой с гирями или высокоинтенсивными упражнениями. Когда сердце бьётся быстрее, а тело устаёт, контроль движений становится настоящим вызовом".

20-минутный комплекс Animal Flow

Если представить себе такие упражнения трудно, попробуй базовую 20-минутную последовательность от Ханны Иден. Каждое движение выполняется примерно 2 минуты и повторяется 10 раз:

  • Loaded Beast to Front Step — переход из позиции "зверя" в низкий выпад.
  • Loaded Beast to Unload Beast Wave — волновое движение с прогибом и скруглением спины.
  • Loaded Beast to Front Kick-Through — мощный вынос ноги вперёд с элементом вращения корпуса.
  • Side Kick-Through — боковой выброс ноги с разворотом корпуса.
  • Under Switch to Crab Reach — переход из позиции "зверя" в "краба" с вытяжением корпуса.

Эти упражнения развивают выносливость и контроль движений, а при регулярной практике помогают телу работать слаженно, словно у тебя появился собственный "животный" ритм.

Интересный факт

Методика Animal Flow используется не только в фитнесе. Её элементы включают даже в подготовку спортсменов разных направлений — от боевых искусств до танцев. Всё потому, что система учит чувствовать тело в пространстве и использовать его максимально эффективно.

