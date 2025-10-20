Ловили собак — поймали себя: на Камчатке зоозащитницы попались на махинациях

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными контрактами по отлову безнадзорных животных. Обвиняемыми стали две местные зоозащитницы, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По данным следствия, 42-летняя волонтёр зоозащитной организации вместе с её руководителем в 2022–2023 годах предоставляли в муниципалитет поддельные акты об отлове собак.

По документам они отчитались о почти 1 200 животных, тогда как фактически было отловлено около 800. Разница позволила женщинам незаконно получить 1,7 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.

За тот же период, по данным местных властей, от укусов бездомных собак пострадали более 250 жителей Камчатки. Инцидент вызвал общественный резонанс и стал поводом для проверки всех контрактов на отлов животных в регионе.