Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кекаималу гибрид дельфина и малой косатки
Кекаималу гибрид дельфина и малой косатки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:42

Неожиданный прорыв: дельфины оказались ближе к разговору с человеком, чем мы думали

Искусственный интеллект помогает расшифровать язык китов и дельфинов

Мечта о том, чтобы разговаривать с животными, волновала человечество веками. От легенд о святом Франциске до приключений доктора Дулитла — всегда казалось, что это область сказок и мифов. Со временем мы научились понимать некоторые простые сигналы домашних питомцев: виляние хвостом, настойчивое "мяу" или предупреждающий лай. Но всё это оставалось лишь догадками, а не полноценным диалогом. Сегодня ситуация меняется: на стыке биологии, лингвистики и компьютерных наук происходит тихая революция. Искусственный интеллект становится своеобразным "Розеттским камнем", который способен помочь нам расшифровать язык других видов.

От шума к смыслу

Изучение сигналов животных долго напоминало попытку настроить радиостанцию, полную помех. Учёные записывали песни китов, щебет птиц или щелчки дельфинов, но без понимания структуры это выглядело как хаотичный набор звуков. Главная проблема — объём данных: человеческий мозг просто не может обработать тысячи часов записей и уловить тонкие повторяющиеся модели.

Здесь на помощь приходит искусственный интеллект. Нейросети способны анализировать терабайты информации и находить не только ритмические повторы, но и то, что можно сравнить с "фонетикой" и даже "синтаксисом".

Яркий пример — исследование кашалотов: алгоритмы помогли выделить сотни различных комбинаций щелчков, похожих на своеобразную "азбуку". Более того, оказалось, что киты меняют темп этих "фраз" в зависимости от ситуации, синхронизируясь друг с другом. Песни горбатых китов тоже оказались удивительно структурированными — статистика их построения напоминает человеческий язык.

Что мы считаем языком?

Главное препятствие на пути межвидового диалога кроется в нас самих. Мы привыкли воспринимать язык как речь с грамматикой и возможностью обсуждать прошлое, будущее и абстрактные идеи. Когда не находим этого у животных, делаем вывод, что "настоящего языка" у них нет.

Многие учёные называют такой подход антропоцентричным. Возможно, мы ищем не там. Исследования сепий, например, показывают: язык может быть вовсе не звуковым. Эти древние морские обитатели используют щупальца для своеобразных "жестов" и реагируют на сигналы сородичей даже через видео или вибрации воды. Это не вокализация, но это тоже системная передача информации.

Вывод очевиден: язык — это прежде всего средство обмена сведениями, а форма зависит от биологии и среды обитания.

Загадка контекста

Даже если искусственный интеллект находит сложные структуры, остаётся вопрос: что они значат? Чтобы понять "слово", нужно знать ситуацию, в которой животное его произнесло. Это особенно сложно при изучении морских млекопитающих, скрывающихся в глубинах.

Ещё более загадочны орангутаны: во время наблюдений выяснилось, что самка может передать тревожный сигнал детёнышу с задержкой до 20 минут после того, как увидела хищника. Причём характер сигнала меняется в зависимости от прошедшего времени. Как понять, речь идёт об опасности "здесь и сейчас" или о событии в прошлом? Без контекста любая "транскрипция" рискует остаться списком звуков без смысла.

Кто станет первым собеседником?

Сегодня несколько групп животных считаются главными кандидатами:

  1. Дельфины. В заливе Сарасота уже шесть поколений наблюдаются одной и той же популяцией. Учёные выявили индивидуальные "имена" и сигналы для обозначения удивления или тревоги. Есть намёки, что дельфины могут обсуждать отсутствующих родственников.
  2. Киты. Десятилетия записей песен горбатых китов и щелчков кашалотов дают богатый материал для обучения нейросетей. Огромный мозг и насыщенная социальная жизнь предполагают сложную систему коммуникации.
  3. Птицы. Некоторые виды, особенно попугаи и сойки, способны к вокальному обучению, схожему с человеческим. Эксперименты с серыми попугаями уже доказали их высокие когнитивные способности.

Зачем нам это нужно?

Расшифровка языка животных может изменить многое. Представьте, что можно спросить китов о состоянии океана или узнать у птиц, как климатические изменения влияют на их миграции. Это не просто научное любопытство — это новые возможности для понимания планеты.

Но, возможно, главные последствия будут философскими. Осознав, что вокруг нас есть другие разумные существа со своими мыслями и чувствами, мы уже не сможем относиться к ним как к бездушным ресурсам. Как отмечают исследователи, подобные открытия заставляют людей иначе смотреть на животных и видеть в них "почти нас самих".

И, может быть, самое большое открытие будет заключаться не в том, что скажут животные, а в том, как сам факт диалога изменит человечество. Нам придётся учиться не только говорить, но и слушать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сколько живут чихуахуа и от чего зависит продолжительность их жизни сегодня в 1:22

Эта крошка бросается на собак в пять раз больше — смелость без границ

Чихуахуа — собака, которая не знает своих размеров. Она готова защищать семью до конца и при этом остаётся нежным компаньоном на долгие годы.

Читать полностью » Красивые и редкие клички для кошек и котов — рекомендации заводчиков сегодня в 0:26

Эти имена для кошек звучат так красиво, что хочется завести питомца

Как назвать кошку, чтобы имя звучало необычно, легко запоминалось и отражало её характер? От классики до самых смелых идей — полный гид для вдохновения.

Читать полностью » Китайский инженер Син Чжилей построил для котов мини-метро с поездами и станцией вчера в 22:42

Метро для пушистых: проект, который покорил соцсети

Китайский инженер снова удивил интернет: он построил для своих питомцев настоящий метрополитен. Что скрывается за этим проектом?

Читать полностью » Дирдре Барретт: собаки переживают во сне прогулки, игры и моменты с хозяином вчера в 21:17

Собака спит и улыбается: учёные выяснили, кто чаще всего снится питомцам

Учёные выяснили, что собаки чаще всего видят во сне. Спойлер: их сны трогательнее, чем можно представить.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как правильно содержать джек-рассела в маленькой квартире вчера в 20:21

Джек-рассел в квартире: возможно ли усмирить этот вулкан энергии

Джек-рассел — собака с бесконечной энергией. Как справиться с её активностью, если вы живёте в маленькой квартире? Вот проверенные советы.

Читать полностью » Ветеринары подтвердили: собаки могут испытывать панические атаки вчера в 19:18

Ваша собака дрожит и ищет укрытие? Это не просто страх

Могут ли собаки переживать панические атаки? Узнайте, какие признаки указывают на это состояние, что его вызывает и как помочь питомцу.

Читать полностью » Под угрозой исчезновения остаются ехидны и утконосы — единственные яйцекладущие млекопитающие вчера в 18:12

Млекопитающие, которые разрушают правила природы: они кормят молоком, но рождаются из яиц

Вы знали, что есть млекопитающие, которые откладывают яйца? Узнайте о пяти редких видах, которые разрушают привычные законы природы.

Читать полностью » Кошки испытывают стресс: названы пять распространённых причин вчера в 17:08

Кошка в тревоге? Виноваты её хозяева — и вот почему

Многие привычки хозяев незаметно причиняют стресс кошке. Узнайте, какие ошибки тревожат питомцев и как помочь им чувствовать себя в безопасности.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Для зоны отдыха под деревьями в Новосибирской области используют щепу, гравий и настил на сваях
Красота и здоровье

В чём подвох фитнес-хлеба: диетолог предупреждает о скрытой опасности для фигуры
Спорт и фитнес

Тренеры показали упражнения с гантелями для укрепления бицепсов и трицепсов
Дом

Чем грозит стирка штор без специального мешка
Авто и мото

Вице-премьер Мантуров: в 2025 году по льготным автокредитам продано более 80 тысяч машин
Красота и здоровье

Ножницы вместо красоты: зачем подростки калечат губы и чем это грозит – мнение врача
Авто и мото

Двигатель Wärtsilä RT flex96C развивает мощность 108 тысяч лошадиных сил
Красота и здоровье

Врач Тарасова: выгорание не проходит после отдыха и сна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru