Ани Лорак
© commons.wikimedia.org by Daniel Kruczynski is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:30

Ани Лорак не справляется с дочерью: подростковый бунт грозит расколом семьи

Ани Лорак поссорилась с дочерью Софией после тайной свадьбы в 2025 году

У певицы Ани Лорак обострились отношения с дочерью-подростком. История певицы и её 14-летней наследницы Софии сегодня обсуждается не только поклонниками, но и близкими знакомыми артистки. Конфликты в семье, как отмечают источники, стали особенно заметны после недавних событий, связанных с личной жизнью певицы.

Подростковые бури в семье звезды

В последнее время артистка всё чаще делилась с друзьями переживаниями, что не может найти общий язык с дочерью. По словам близких, ситуация стала сложнее, когда певица настояла, чтобы София не пропускала занятия ради её свадьбы.

"Управы на нее у Каролины нет. Если даже чуток надавить, угрожает, что к отцу уедет в Киев", — сообщила приятельница исполнительницы.

Подобные высказывания демонстрируют, что в семье нарастает напряжённость, а дочь не готова уступать матери.

Причины разногласий

Источники утверждают, что София болезненно реагирует на попытки матери устроить личную жизнь. Девочка уже пережила несколько историй с несостоявшимися браками отца и, по словам знакомых семьи, категорически не готова принимать рядом с родителями новых людей.

Сама певица, похоже, чувствует эту внутреннюю установку дочери и старается не оставлять её наедине со своим супругом. Так артистка минимизирует риск новых вспышек конфликта.

Брак и новые обстоятельства

Напомним, что Ани Лорак с 2009-го по 2019 год была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого и родилась София. После развода певица старалась сохранить с бывшим мужем хорошие отношения ради дочери.

Весной 2025 года появились сведения, что певица тайно вышла замуж за испанца Исаака Виджраку. Для него это первый официальный союз, хотя у мужчины уже есть двое детей от прежних отношений. Именно после этого события отношения Софии с матерью обострились.

