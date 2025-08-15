Тайны древних могил: ДНК раскрыла африканские корни англосаксонской девушки

В 1980-х годах археологи обнаружили кладбище Упдаун в графстве Кент, Англия. Это место захоронения было связано с поселением, населенным состоятельными англосаксами. Эти люди, в основном, были недавними иммигрантами с континента, которые привезли в Британию германский язык и культуру, начиная примерно с 450 года н. э. Недавние исследования показывают, что англосаксонское общество было гораздо более разнообразным, чем считалось ранее.

Западноафриканские корни: неожиданная находка

Большинство англосаксов, похороненных в Упдауне, имели предков из Северной Европы. Однако, девушка, похороненная около 650 года н. э., имела гораздо более далекие корни. Исследователи опубликовали свои результаты в журнале Antiquity, о работе издательство рассказывает через Рhys. org. По словам Стефана Шиффельса, генетика из Института эволюционной антропологии Макса Планка, одного из авторов нового исследования: "Ее дед по отцовской линии был на 100% выходцем из Западной Африки. Дед девушки мог бы быть родственником людей, живущих в сегодняшней Нигерии".

В другой статье, также опубликованной в Antiquity, другая команда ученых объявила, что молодой человек, похороненный примерно в то же время на сельском кладбище в Дорсете, имел западноафриканское происхождение, скорее всего, по отцовской линии. Эти находки показывают, что Британия в ту эпоху была гораздо более разнообразной, чем предполагалось ранее.

"Люди перемещались гораздо чаще, чем мы думали… и из мест, которые нас бы удивили", — говорит Хелена Хамеров, археолог из Оксфордского университета.

Геномы девушки и молодого человека были включены в набор данных, опубликованный в 2022 году, который содержал почти 300 геномов из англосаксонских захоронений на южном побережье Англии.

Переселение народов: генетический след иммигрантов

Исследование показало, что массовая миграция из Северной Европы изменила демографический облик Великобритании начиная с 450 года н. э. Люди из северной Германии и Нидерландов пересекали Северное море и обосновывались в южной Англии. Сегодня жители Англии наследуют две трети своей генетики от этих иммигрантов.

Захоронение девушки из Упдауна не отличалось от других на кладбище, ассоциированном с богатой англосаксонской элитой. ДНК-тестирование показало, что ее тетки и бабушка по материнской линии, похороненные рядом, были североевропейского происхождения, что типично для англосаксонской эпохи. Предметы в могиле девушки — нож, костяной гребень, ложка и украшенный горшок — также типичны для ее социального класса.

"Она выглядит как все другие на кладбище. Мы бы не узнали ничего об ее отличиях без генетических данных", — говорит Дункан Сайер, археолог из Университета Центрального Ланкашира.

Захоронение в Дорсете: свидетельства о равенстве

Данные из Уорс Мэтрейверс показывают схожую историю. Молодой человек был похоронен в простой двойной могиле рядом с генетически неродственным пожилым мужчиной. Примечательно, что под головой последнего лежал якорный камень из местного известняка.

"Кажется маловероятным, что никто не знал об их происхождении, но эти люди не были в смерти отличены от других. Должны были быть другие факторы, которые были важнее, чем происхождение бабушки или дедушки", — говорит Хамеров.

Хотя эти маршруты были длинными и трудными, торговые пути того времени связывали Британию и Западную Африку через далекую Византию и ее столицу Константинополь, современный Стамбул.

Экзотические товары: свидетельства богатства и культурного обмена

Археологические находки из англосаксонской Англии показывают, что раннесредневековые правители Британии импортировали экзотические товары: драгоценные камни, золотые и серебряные чаши, сложные металлические изделия и даже слоновую кость. Эти предметы свидетельствуют о культурном обмене и торговых связях с другими регионами.

"ДНК показывает, что перемещались не только товары, но и люди. Удивительно, что маленькая англосаксонская деревня в Кенте связана с субсахарской Африкой", — отмечает Сайер.

Авторы исследования предупреждают, что еще слишком рано говорить о том, были ли такие путешествия обычным делом. Из 274 человек, чья ДНК была проанализирована в исследовании 2022 года, только у этих двоих было обнаружено субсахарское происхождение.

Интересные факты об англосаксах:

Англосаксы прибыли в Британию в V веке нашей эры после ухода римлян.

Англосаксонский период длился примерно с 450 по 1066 год.

Англосаксы говорили на древнеанглийском языке, который является предком современного английского.

Англосаксы оставили после себя богатое культурное наследие, включая литературу, искусство и архитектуру.

Обнаружение западноафриканских корней у англосаксонских захоронений в Англии свидетельствует о большей культурной и этнической сложности англосаксонского общества, чем считалось ранее. Это открытие призывает к пересмотру исторических данных и расширяет наши представления о древних миграциях и культурном обмене.