Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гены
Гены
© https://commons.wikimedia.org by Tim Tim (VD fr) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:14

Тайны древних могил: ДНК раскрыла африканские корни англосаксонской девушки

Африканские корни англосаксов: ДНК переписывает историю древней Англии

В 1980-х годах археологи обнаружили кладбище Упдаун в графстве Кент, Англия. Это место захоронения было связано с поселением, населенным состоятельными англосаксами. Эти люди, в основном, были недавними иммигрантами с континента, которые привезли в Британию германский язык и культуру, начиная примерно с 450 года н. э. Недавние исследования показывают, что англосаксонское общество было гораздо более разнообразным, чем считалось ранее.

Западноафриканские корни: неожиданная находка

Большинство англосаксов, похороненных в Упдауне, имели предков из Северной Европы. Однако, девушка, похороненная около 650 года н. э., имела гораздо более далекие корни. Исследователи опубликовали свои результаты в журнале Antiquity, о работе издательство рассказывает через Рhys. org. По словам Стефана Шиффельса, генетика из Института эволюционной антропологии Макса Планка, одного из авторов нового исследования: "Ее дед по отцовской линии был на 100% выходцем из Западной Африки. Дед девушки мог бы быть родственником людей, живущих в сегодняшней Нигерии".

В другой статье, также опубликованной в Antiquity, другая команда ученых объявила, что молодой человек, похороненный примерно в то же время на сельском кладбище в Дорсете, имел западноафриканское происхождение, скорее всего, по отцовской линии. Эти находки показывают, что Британия в ту эпоху была гораздо более разнообразной, чем предполагалось ранее.

"Люди перемещались гораздо чаще, чем мы думали… и из мест, которые нас бы удивили", — говорит Хелена Хамеров, археолог из Оксфордского университета.

Геномы девушки и молодого человека были включены в набор данных, опубликованный в 2022 году, который содержал почти 300 геномов из англосаксонских захоронений на южном побережье Англии.

Переселение народов: генетический след иммигрантов

Исследование показало, что массовая миграция из Северной Европы изменила демографический облик Великобритании начиная с 450 года н. э. Люди из северной Германии и Нидерландов пересекали Северное море и обосновывались в южной Англии. Сегодня жители Англии наследуют две трети своей генетики от этих иммигрантов.

Захоронение девушки из Упдауна не отличалось от других на кладбище, ассоциированном с богатой англосаксонской элитой. ДНК-тестирование показало, что ее тетки и бабушка по материнской линии, похороненные рядом, были североевропейского происхождения, что типично для англосаксонской эпохи. Предметы в могиле девушки — нож, костяной гребень, ложка и украшенный горшок — также типичны для ее социального класса.

"Она выглядит как все другие на кладбище. Мы бы не узнали ничего об ее отличиях без генетических данных", — говорит Дункан Сайер, археолог из Университета Центрального Ланкашира.

Захоронение в Дорсете: свидетельства о равенстве

Данные из Уорс Мэтрейверс показывают схожую историю. Молодой человек был похоронен в простой двойной могиле рядом с генетически неродственным пожилым мужчиной. Примечательно, что под головой последнего лежал якорный камень из местного известняка.

"Кажется маловероятным, что никто не знал об их происхождении, но эти люди не были в смерти отличены от других. Должны были быть другие факторы, которые были важнее, чем происхождение бабушки или дедушки", — говорит Хамеров.

Хотя эти маршруты были длинными и трудными, торговые пути того времени связывали Британию и Западную Африку через далекую Византию и ее столицу Константинополь, современный Стамбул.

Экзотические товары: свидетельства богатства и культурного обмена

Археологические находки из англосаксонской Англии показывают, что раннесредневековые правители Британии импортировали экзотические товары: драгоценные камни, золотые и серебряные чаши, сложные металлические изделия и даже слоновую кость. Эти предметы свидетельствуют о культурном обмене и торговых связях с другими регионами.

"ДНК показывает, что перемещались не только товары, но и люди. Удивительно, что маленькая англосаксонская деревня в Кенте связана с субсахарской Африкой", — отмечает Сайер.

Авторы исследования предупреждают, что еще слишком рано говорить о том, были ли такие путешествия обычным делом. Из 274 человек, чья ДНК была проанализирована в исследовании 2022 года, только у этих двоих было обнаружено субсахарское происхождение.

Интересные факты об англосаксах:

  • Англосаксы прибыли в Британию в V веке нашей эры после ухода римлян.
  • Англосаксонский период длился примерно с 450 по 1066 год.
  • Англосаксы говорили на древнеанглийском языке, который является предком современного английского.
  • Англосаксы оставили после себя богатое культурное наследие, включая литературу, искусство и архитектуру.

Обнаружение западноафриканских корней у англосаксонских захоронений в Англии свидетельствует о большей культурной и этнической сложности англосаксонского общества, чем считалось ранее. Это открытие призывает к пересмотру исторических данных и расширяет наши представления о древних миграциях и культурном обмене.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперимент показал: люди палеолита могли преодолевать 225 км на долблёных лодках вчера в 22:37

Лодка из прошлого: эксперимент, который переписал историю мореплавания

Исследование подтверждает, что древние люди могли пересекать океан на примитивных лодках. Уникальный эксперимент показал, как 225 километров стали возможными!

Читать полностью » Украшения из бивня мамонта разрушались за 2 года — исследование археологов вчера в 22:32

Бусина из бивня мамонта — роскошь с коротким сроком годности

Два года омские археологи носили браслет с бусиной из бивня мамонта. Результат удивил: даже при бережном обращении украшение быстро разрушалось. Что это говорит о древних мастерах? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Археологи обнаружили бумеранг из бивня мамонта возрастом 42 000 лет в Польше вчера в 21:26

Как древний бумеранг может изменить наше понимание эволюции

40 000 лет назад кто-то вырезал бумеранг из бивня мамонта. Новый анализ показал: он старше, чем думали, и принадлежал эпохе первых кроманьонцев.

Читать полностью » Археологи нашли ракушку возрастом 6000 лет в неолитической могиле ребёнка в Сибири вчера в 21:19

Тайна неолитического ребёнка: зачем в Сибирь принесли морской трофей

В детской могиле эпохи неолита на Алтае нашли раковину морской улитки — она проделала путь в тысячи километров. Кто и зачем положил её в захоронение? Учёные раскрывают тайну древнего артефакта.

Читать полностью » Собаки ледникового периода питались сырой рыбой и мясом медведя сегодня в 20:12

Не верь глазам: древние собаки ели то, что не снилось их потомкам

Древние собаки охотников на белых медведей оказались заражены ленточными червями. Учёные изучили 9000-летние экскременты с Жоховской стоянки и выяснили, чем кормили питомцев.

Читать полностью » Генетический анализ показал происхождение жителя Древнего Египта вчера в 20:03

Секретный код фараонов: что рассказал геном 5000-летней мумии

Ученые раскрыли геном древнего египтянина, жившего в III тысячелетии до нашей эры, что открывает новые горизонты в понимании истории населения Северной Африки.

Читать полностью » Исследование: детские погребения с охрой и бусинами в Патагонии датированы 11 000 лет вчера в 19:57

Слезы времени: как находки в Патагонии вызывают мурашки по коже

В Патагонии обнаружены захоронения возрастом 11 тысяч лет, принадлежащие детям. Исследования открывают новые горизонты в понимании древних культур Южной Америки.

Читать полностью » Неандертальцы использовали кости пещерных львов для изготовления орудий — исследование вчера в 19:43

130 тысяч лет назад неандертальцы делали то, что удивило современных учёных

Неандертальцы не просто охотились на пещерных львов — они превращали их кости в инструменты. Уникальные находки из Бельгии раскрывают новые детали жизни древних людей.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как обустроить в квартире зону для грязных лап и избавить себя от лишних хлопот
Туризм

Необычные природные парки России, которые можно успеть посетить этим летом
Садоводство

Август — лучшее время: размножаем форзицию черенками по проверенной методике
Питомцы

Игнорирование и отказ от еды могут указывать на обиду кошки
Красота и здоровье

Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки
Еда

Рецепт салата из баклажанов по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты
Садоводство

Урожайный редис круглый год: советы по выращиванию в августе
Авто и мото

Новинки Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Subaru — что ждать в ближайшие месяцы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru