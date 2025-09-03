Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:57

Анджелина Джоли возвращается в Конго — ради истории, которую нельзя замолчать

Анджелина Джоли присоединилась к фильму "Муганга" о конголезском враче Дени Муквеге

История нового фильма, в котором объединяются искусство и активизм, связана с именем конголезского врача Дени Муквеге — лауреата Нобелевской премии мира. Он десятилетиями оказывает медицинскую помощь жертвам сексуализированного насилия в Восточном Конго и продолжает эту работу, несмотря на постоянные угрозы его жизни. Теперь его судьба легла в основу киноленты "Муганга — тот, кто лечит", где к команде создателей присоединилась Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли и её участие в проекте

Американская актриса и режиссёр Анджелина Джоли не раз поднимала тему насилия в зонах военных конфликтов. Она впервые посетила Конго в 2013 году и лично встречалась с женщинами, пострадавшими от нападений. Джоли давно сотрудничает с доктором Муквеге, разделяя его убеждение о необходимости бороться с безнаказанностью подобных преступлений.

"Для меня большая честь присоединиться к команде фильма, чтобы усилить голоса выживших конголезцев и важную работу доктора Дени Муквеге, одного из величайших активистов нашего времени", — заявила актриса Анджелина Джоли.

Она называет Муквеге "целителем разума и тела", подчёркивая его особую роль не только как врача, но и как символа надежды для тысяч женщин.

Сюжет и концепция картины

Фильм "Муганга — тот, кто лечит" поставила режиссёр Мари-Элен Ру. Она решила отказаться от привычного формата биографической драмы и создать ленту, в которой соединяются художественный язык и социальный посыл. По её словам, этот фильм не только рассказывает о человеке, но и фиксирует момент, когда искусство становится частью борьбы за права.

"С самого начала "Муганга" был кинематографическим путешествием, построенным на смелых решениях — не биографическим фильмом, а моментом, где искусство и активизм объединяются", — отметила режиссёр Мари-Элен Ру.

Работа над проектом велась более десяти лет. Съёмки проходили в Габоне, а сценарий написали сама Ру и Жан-Рене Лумуан.

Актёрский состав

В роли Дени Муквеге снялся обладатель премии "Сезар" Исаак Де Банколе. Его партнёрами по фильму стали Венсан Макень, Манон Бреш, Бабетида Саджо и Дебора Лукумуэна. Такой состав, по мнению критиков, придаёт картине не только художественную глубину, но и эмоциональную достоверность.

Продюсером фильма также выступила Синтия Пине из компании Petites Poupées Production. Джоли присоединилась позже, чтобы расширить охват картины и привлечь внимание к проблеме сексуального насилия в регионах военных конфликтов.

Личная связь Джоли и Муквеге

Участие Джоли не ограничивается продюсерской ролью. Её собственный опыт общения с жертвами насилия в Конго оказал на неё сильное впечатление. Она не раз говорила о том, что слова и действия Муквеге помогли многим женщинам вернуться к жизни.

"Я помню, как стояла в больнице Панзи, смотрела на женщин, лежащих в кроватях, с глазами, полными надежды, когда они слушали слова доктора Муквеге: "Она снимает фильм, чтобы мир не забыл вас"", — поделилась режиссёр Мари-Элен Ру.

Такие воспоминания показывают, что кино для создателей — это не просто художественный проект, а средство донести до мира правду о трагедии тысяч людей.

Премьера и ожидания

Французская премьера фильма назначена на 24 сентября. Создатели уверены, что лента привлечёт внимание к теме, которая долгие годы остаётся болезненной и зачастую замалчиваемой. Джоли назвала картину "актуальной и сильной", подчеркнув её значимость именно сейчас, когда мир всё чаще сталкивается с войнами и гуманитарными кризисами.

