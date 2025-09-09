Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:29

Когда съёмки становятся исповедью: почему фильм "Кутюр" выбил Джоли из равновесия

Анджелина Джоли назвала драму Кутюр самым личным фильмом в карьере

Анджелина Джоли призналась, что работа над драмой "Кутюр" стала для неё особенным испытанием. Для актрисы это не просто художественная лента — она воспринимает её как глубоко личную историю, во многом перекликающуюся с её собственной биографией и переживаниями.

История героини и сходство с судьбой Джоли

В центре сюжета — Максин Уокер, режиссёр малобюджетных фильмов ужасов. Она получает необычный заказ: французский модный дом приглашает её снять картину о закулисье Недели высокой моды в Париже. На фоне блеска и глянца героиня пытается справляться с непростой личной жизнью: развод, материнство и тяжёлый диагноз. У Максин обнаруживают агрессивную форму рака груди, и врачи советуют сделать двойную мастэктомию.

Ситуация оказалась особенно близкой для Анджелины. Несколько лет назад она перенесла операцию по удалению молочных желез из-за высокой генетической предрасположенности к заболеванию. Поэтому работа над фильмом во многом стала для неё способом вновь пережить этот опыт.

"Этот фильм настолько личный для меня, что я не воспринимаю его как кино", — сказала Анджелина Джоли.

Работа со сценарием и режиссёром

Сценарий написала французский кинематографист Алиса Винокур, известная по фильму "Проксима". Она с самого начала видела Джоли в главной роли.

"Я знала, эта история ей близка. Я давно хотела с ней поработать и подумала, что будет интересно показать её хрупкость, скрывающуюся за сильным образом", — отметила режиссёр Алиса Винокур.

По её словам, в Анджелине сочетаются две противоположности: статус голливудской звезды и внутренний бунтарский дух. Именно это контрастное сочетание и стало основой образа Максин.

Самые эмоциональные сцены

В фильме есть несколько моментов, которые особенно тяжело дались актрисе. В одной из сцен врач делает разметку на теле героини красными чернилами перед предстоящей операцией. В другой — говорит о необходимости срочной двойной мастэктомии.

Такие эпизоды получились настолько реалистичными, что съёмочная группа постоянно поддерживала актрису. По словам Джоли, атмосфера доверия и открытых разговоров помогала всем справляться с эмоциональным грузом.

"В искренних разговорах и общих переживаниях есть что-то очень поддерживающее", — пояснила Анджелина Джоли.

Личное в кадре

Особой деталью стала съёмка с ожерельем матери Джоли. Когда актриса надела его в кадре, она почувствовала необычную уязвимость и трепет. Ещё одним шагом навстречу роли стало изучение французского языка, ведь мама актрисы была француженкой. Это добавило истории дополнительный уровень личного смысла.

Партнёрство на площадке

В фильме сыграл и Луи Гаррель. Он исполнил роль оператора Антона, который становится важным человеком в жизни героини Джоли. Их экранный тандем добавляет картине драматической глубины и эмоционального напряжения.

Премьера

Выход "Кутюра" в российский прокат запланирован на 26 февраля 2026 года. Дистрибьютором выступит Capella Film. Учитывая тему и состав творческой команды, проект обещает стать одной из самых обсуждаемых драм следующего года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прохор Шаляпин заявил о планах сделать пластическую операцию осенью вчера в 18:34

Пластика как спасение или как риск: решение Шаляпина потрясло публику

Прохор Шаляпин готовится к важным переменам: певец задумался о пластике и анонсировал первую книгу. Что ещё готовит артист этой осенью?

Читать полностью » Медики предупредили об угрозе инсульта и слепоты у Бари Алибасова вчера в 17:28

"На кону зрение и жизнь": драматическая развязка для Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов обратился к врачам с острой болью. Врачи сделали тревожные прогнозы и настоятельно потребовали изменить образ жизни.

Читать полностью » Рик Дэвис, один из основателей Supertramp, скончался после долгой болезни вчера в 16:23

Пианино замолчало: "сердце" Supertramp остановилось на 82-м году

Легендарный музыкант, чьи песни стали символом целой эпохи, ушёл после долгой борьбы с болезнью. Его история — это путь стойкости и музыки.

Читать полностью » Олег Газманов получил травму пальца после концерта на Камчатке вчера в 15:11

Газманов покинул сцену с болью: что произошло на ярмарке на Камчатке

Народный артист России оказался в центре внимания на Камчатке не только из-за концерта. Что случилось с Газмановым после выступления?

Читать полностью » В архивах Дэвида Боуи нашли материалы незавершённого мюзикла XVIII века вчера в 14:07

Последний секрет Боуи: что скрывают найденные в архивах заметки

В архивах Дэвида Боуи нашли следы его последнего проекта — мюзикла о Лондоне XVIII века. Почему он так и не был поставлен и при чём тут Джек Шеппард?

Читать полностью » Продюсер Рудченко назвал Полину Гагарину лидером по гонорарам на закрытых концертах вчера в 13:10

Спела два хита — купила квартиру: как устроена музыкальная экономика корпоративов

Продюсер рассказал, какие суммы звёзды требуют за частные выступления и кто сегодня лидирует по гонорарам на российских корпоративах.

Читать полностью » Остина Батлера и Эмили Ратаковски заметили вместе в баре Нью-Йорка — TMZ вчера в 12:54

Тайный вечер в баре Waverly Inn: что скрывают Батлер и Ратаковски

Эмили Ратаковски и Остина Батлера застали вместе в нью-йоркском баре — поклонники тут же начали строить догадки о возможном романе.

Читать полностью » Леди Гага и Ариана Гранде стали главными победительницами MTV VMA 2025 в Нью-Йорке вчера в 11:58

От Гаги до Гранде: ночь, когда королевы сцены устроили битву за статуэтки MTV

Ариана Гранде, Леди Гага и Сабрина Карпентер стали главными звёздами MTV VMA 2024, но сюрпризы церемонии вышли далеко за рамки ожидаемого.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Коэффициент силы к весу: данные College Sports Scholarships
Питомцы

Уход за щенком золотистого ретривера в первый год жизни: рекомендации ветеринаров
Спорт и фитнес

Университет Нью-Мексико сообщил, как часто тренировать мышцы кора
Еда

Фаршированный судак, запечённый в духовке, сохраняет нежность мяса
Красота и здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская напомнила о пользе дневного сна для взрослых
Еда

Фисташковый кофейный торт с кардамоном и йогуртом: рецепт Мелиссы Грей-Стритт
Дом

Эксперты рассказали, как ухаживать за комнатными растениями осенью
Наука и технологии

В Финляндии построили крупнейшую в мире песчаную батарею для хранения энергии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet