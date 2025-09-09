Когда съёмки становятся исповедью: почему фильм "Кутюр" выбил Джоли из равновесия

Анджелина Джоли призналась, что работа над драмой "Кутюр" стала для неё особенным испытанием. Для актрисы это не просто художественная лента — она воспринимает её как глубоко личную историю, во многом перекликающуюся с её собственной биографией и переживаниями.

История героини и сходство с судьбой Джоли

В центре сюжета — Максин Уокер, режиссёр малобюджетных фильмов ужасов. Она получает необычный заказ: французский модный дом приглашает её снять картину о закулисье Недели высокой моды в Париже. На фоне блеска и глянца героиня пытается справляться с непростой личной жизнью: развод, материнство и тяжёлый диагноз. У Максин обнаруживают агрессивную форму рака груди, и врачи советуют сделать двойную мастэктомию.

Ситуация оказалась особенно близкой для Анджелины. Несколько лет назад она перенесла операцию по удалению молочных желез из-за высокой генетической предрасположенности к заболеванию. Поэтому работа над фильмом во многом стала для неё способом вновь пережить этот опыт.

"Этот фильм настолько личный для меня, что я не воспринимаю его как кино", — сказала Анджелина Джоли.

Работа со сценарием и режиссёром

Сценарий написала французский кинематографист Алиса Винокур, известная по фильму "Проксима". Она с самого начала видела Джоли в главной роли.

"Я знала, эта история ей близка. Я давно хотела с ней поработать и подумала, что будет интересно показать её хрупкость, скрывающуюся за сильным образом", — отметила режиссёр Алиса Винокур.

По её словам, в Анджелине сочетаются две противоположности: статус голливудской звезды и внутренний бунтарский дух. Именно это контрастное сочетание и стало основой образа Максин.

Самые эмоциональные сцены

В фильме есть несколько моментов, которые особенно тяжело дались актрисе. В одной из сцен врач делает разметку на теле героини красными чернилами перед предстоящей операцией. В другой — говорит о необходимости срочной двойной мастэктомии.

Такие эпизоды получились настолько реалистичными, что съёмочная группа постоянно поддерживала актрису. По словам Джоли, атмосфера доверия и открытых разговоров помогала всем справляться с эмоциональным грузом.

"В искренних разговорах и общих переживаниях есть что-то очень поддерживающее", — пояснила Анджелина Джоли.

Личное в кадре

Особой деталью стала съёмка с ожерельем матери Джоли. Когда актриса надела его в кадре, она почувствовала необычную уязвимость и трепет. Ещё одним шагом навстречу роли стало изучение французского языка, ведь мама актрисы была француженкой. Это добавило истории дополнительный уровень личного смысла.

Партнёрство на площадке

В фильме сыграл и Луи Гаррель. Он исполнил роль оператора Антона, который становится важным человеком в жизни героини Джоли. Их экранный тандем добавляет картине драматической глубины и эмоционального напряжения.

Премьера

Выход "Кутюра" в российский прокат запланирован на 26 февраля 2026 года. Дистрибьютором выступит Capella Film. Учитывая тему и состав творческой команды, проект обещает стать одной из самых обсуждаемых драм следующего года.