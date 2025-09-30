Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:43

Семейная битва набирает обороты: Анджелина Джоли пошла против принципов своего отца

Конфликт между Анджелиной Джоли и её отцом обострился на фоне политических заявлений — RadarOnline

Конфликт между Анджелиной Джоли и её отцом Джоном Войтом снова вышел на новый уровень. Сложные семейные отношения актрисы и знаменитого актёра вновь привлекли внимание СМИ после резких высказываний Джоли о политике США. По сообщениям RadarOnline, актриса вступила в открытое противостояние с ценностями, которые её отец отстаивает публично. Ситуация обострилась после того, как Джоли выразила несогласие с политикой Дональда Трампа, бывшего президента страны.

Джон Войт известен как последовательный сторонник Трампа и воспринимает публичные заявления дочери крайне болезненно. Он считает, что её комментарии направлены не только на критику конкретного политика, но и на его собственные убеждения.

"Он чувствует, что Анджелина начала тотальную войну против всего, что он отстаивает в политике. Он считает, что её комментарии касались не только Трампа — они были прямым вызовом ему", — считает инсайдер.

По мнению источников, Войт уверен, что действия дочери подрывают его авторитет и позорят его на мировой арене. Отношения между ними, которые и без того оставались напряжёнными, вновь дали трещину.

"Джон считает это предательством", — добавил собеседник портала.

История конфликта

Напомним, что это не первый случай, когда противоречия между Джоли и её отцом становятся достоянием публики. Несколько лет назад Джон Войт резко критиковал дочь за её активную позицию в международных вопросах. В частности, он негативно отозвался о её призыве к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Тогда публичное противостояние уже дало понять, что семейные разногласия выходят за рамки личной жизни и переходят в область общественной дискуссии.

Политические разногласия как причина

Конфликт с Трампом стал лишь последним эпизодом долгой череды разногласий. Джоли неоднократно высказывалась о необходимости социальной справедливости, защиты прав человека и других тем, которые не совпадают с политическими убеждениями её отца. Это стало источником напряжения, особенно учитывая активное участие Войта в политической жизни Голливуда как сторонника Трампа.

Семейные источники отмечают, что Джоли воспринимает критику как возможность отстоять свои взгляды, а Войт — как личное нападение на свои принципы и публичный образ. Разрыв мнений по политическим вопросам оказался слишком глубоким, чтобы его можно было игнорировать.

Как это отражается на личных отношениях

Несмотря на публичное противостояние, эксперты считают, что конфликт носит комплексный характер. Здесь переплетаются не только политические разногласия, но и личные чувства: отец чувствует себя преданным, дочь стремится заявить о своей позиции без компромиссов. Психологи отмечают, что в таких ситуациях эмоции часто берут верх над рациональными доводами, и диалог становится крайне сложным.

Возможные последствия

  1. Дальнейшее публичное противостояние может усилить разрыв между отцом и дочерью.

  2. Медийное внимание к семейным разногласиям способно влиять на имидж обеих сторон в Голливуде.

  3. Политические взгляды, выраженные публично, могут стать предметом обсуждения не только в профессиональных кругах, но и среди поклонников.

А что если ситуация продолжит эскалировать

Если конфликт выйдет на новый уровень, это может привести к ещё более открытой медийной войне. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что при желании стороны способны найти точки соприкосновения, ограничив обмен резкими комментариями до приватного диалога.

Интересные факты о Джоли и Войте

  1. Джон Войт получил премию "Оскар" за роль в фильме "Выпускник", а Анджелина Джоли — за "Прерванную жизнь".

  2. Джоли активно занимается гуманитарной деятельностью, сотрудничая с ООН и международными организациями.

  3. Войт известен своим участием в политических кампаниях и открытой поддержкой кандидатов на выборах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российский рынок музыки после 2022 года перешёл на локальные сервисы — ИМИ сегодня в 12:58

Российская музыка на перекрестке: как новые правила перевернули музыкальный рынок

Российская музыка меняется: локальные сервисы растут, ностальгия становится трендом, а артисты ищут новые пути заработка.

Читать полностью » Юрий Лоза посочувствовал Кадышевой и Булановой из-за популярности в TikTok сегодня в 11:59

Лоза разводит руками: почему Кадышевой и Булановой нечему радоваться

Юрий Лоза оценил популярность Булановой и Кадышевой среди зумеров и рассказал, почему этот успех может оказаться не подарком, а испытанием.

Читать полностью » Российские исполнители вошли в международные чарты с 2022 по 2025 год — данные ИМИ сегодня в 9:28

Мир не может устоять: какие российские исполнители покоряют мировые чарты

Российские исполнители продолжают покорять мировые чарты, удивляя оригинальными треками и находя аудиторию за пределами страны.

Читать полностью » Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака — TMZ сегодня в 8:23

19 лет и одно молчаливое решение: как легендарная пара Голливуда внезапно разошлась

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака. Как знаменитости справляются с раздельным проживанием и заботой о детях?

Читать полностью » Daily Mail: мать Селены Гомес была обижена тем, что дедушка провел невесту к алтарю вместо неё сегодня в 7:16

Слезы вместо аплодисментов: мать Селены Гомес расстроилась из-за выбора невесты

Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко, но выбор, кто поведёт её к алтарю, вызвал разочарование у матери певицы и привлёк внимание СМИ.

Читать полностью » Эмма Хеминг испытывает эмоциональный и физический стресс из-за болезни Брюса Уиллиса — инсайдер сегодня в 6:10

Эмоции на пределе: как болезнь Брюса Уиллиса превращает жизнь Эммы Хеминг в испытание

Эмма Хеминг сталкивается с невероятной нагрузкой, ухаживая за мужем с тяжелым недугом, и её близкие бьют тревогу о состоянии супруги.

Читать полностью » Принц Уильям назвал 2024 год самым тяжелым в жизни семьи сегодня в 5:05

Королевский шторм: как 2024 год проверил Уильяма на прочность

Принц Уильям рассказал о самом трудном году в жизни семьи и о том, как болезни близких меняют взгляды на жизнь, учат поддерживать друг друга и заботиться о себе.

Читать полностью » Майли Сайрус хранит письма и наряды от Лиама Хемсворта для личных воспоминаний сегодня в 4:56

Не выбрасывать любовь: почему Майли Сайрус до сих пор хранит вещи бывшего мужа

Майли Сайрус рассказала, почему до сих пор хранит платье с первого свидания с Лиамом Хемсвортом и другие памятные вещи.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Показанный живот кошки не всегда означает приглашение к ласке
Садоводство

Урожай клубники падает после 4 лет, если не пересаживать ее на другое место
Наука

В Трое нашли золотую брошь, нефрит и бронзовую булавку
Еда

Польза каперсов: витамин К, антиоксиданты и низкая калорийность
Питомцы

Эксперт Ангельски Спиридаки рассказала, как вести себя при встрече с лисой
Садоводство

Спрос на садовые товары в 2025 году вырос на 50%
Садоводство

Агроном Андрей Седов предупредил об ошибках при хранении урожая яблок
Дом

Очки для зрения и солнцезащитные линзы безопаснее чистить мягким мылом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet