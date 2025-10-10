Мир рухнул вместе с Miraval: развод Джоли и Питта обернулся новой судебной бурей

История громкого развода голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта получила продолжение. В этот раз предметом спора стала французская винодельня Château Miraval, которую супруги приобрели в 2008 году. Джоли подала иск, требуя от Питта компенсацию судебных расходов в размере 33 тысяч долларов, утверждая, что её бывший муж незаконно оспаривает сделку по продаже её доли.

Мир для двоих, ставший причиной конфликта

Château Miraval некогда символизировал семейное счастье Джоли и Питта. Именно здесь в 2014 году они сыграли свадьбу и проводили большую часть времени с детьми. Однако после развода в 2016 году поместье стало напоминанием о сложных временах, и Джоли отказалась туда возвращаться. По словам актрисы, воспоминания, связанные с этим местом, стали слишком болезненными.

"Я также была очень обеспокоена здоровьем наших детей, и поэтому примерно на два года отказалась от работы, чтобы сосредоточиться на заботе о них", — пояснила актриса Анджелина Джоли.

В судебных материалах отмечается, что Джоли оставила Питту право проживания в доме в Лос-Анджелесе и в Miraval без компенсации, желая помочь ему справиться с "тяжёлым и травмирующим периодом". При этом актриса подчеркнула, что не требовала алиментов и не просила финансовой помощи.

Спор из-за винодельни

В 2017 году Джоли предложила бывшему супругу выкупить её долю в бизнесе, но Питт отказался. Спустя пять лет актриса продала свою часть компании, чем вызвала негодование Питта. Он подал встречный иск, утверждая, что Джоли не имела права совершать сделку без его согласия. Актриса же уверена, что действовала в рамках закона.

По данным издания People, спор между бывшими супругами давно вышел за рамки финансов — речь идёт о контроле над брендом, ставшим известным в мире премиальных вин. Château Miraval выпускает популярное розовое вино, которое экспортируется более чем в 60 стран, а прибыль предприятия оценивается в миллионы долларов в год.

Таблица сравнения: кто что утверждает

Позиция Анджелина Джоли Брэд Питт Право собственности Имеет право продать свою долю без согласия бывшего супруга Сделка незаконна без его одобрения Финансовые требования Требует 33 тыс. долларов судебных издержек Хочет аннулировать сделку Отношение к Miraval Не посещает поместье из-за болезненных воспоминаний Продолжает жить и работать на винодельне

Как Джоли пыталась сохранить мир

Несмотря на затянувшийся конфликт, Джоли неоднократно заявляла, что старалась решить спор без суда. Она инвестировала значительную часть своих средств в развитие Miraval, но после развода сосредоточилась на воспитании шестерых детей — Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.

"Это было сделано специально, чтобы помочь экс-супругу легче пережить сложный и травмирующий период", — отметила актриса Анджелина Джоли.

Семья Джоли-Питт долгое время оставалась под пристальным вниманием общественности. Их развод стал одним из самых обсуждаемых событий в Голливуде, а споры по поводу имущества продолжаются до сих пор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отсутствие письменных соглашений при совместных инвестициях.

Последствие: судебные споры и утрата контроля над бизнесом.

Альтернатива: использование юридически оформленных контрактов, где прописаны доли, права и обязанности сторон. Ошибка: эмоциональные решения после развода.

Последствие: затяжные разбирательства и репутационные потери.

Альтернатива: привлечение медиатора или нейтрального юриста для мирного урегулирования. Ошибка: недооценка рыночной стоимости активов.

Последствие: потеря части прибыли или возможности управлять брендом.

Альтернатива: проведение независимой финансовой оценки при продаже доли.

А что если…

А если бы Джоли и Питт сумели договориться до суда, Miraval мог бы стать примером успешного семейного бизнеса после развода. Подобные истории уже происходили в Голливуде: некоторые экс-пары продолжают совместно управлять проектами, сохраняя профессиональные отношения. Однако в случае Джоли и Питта личные обстоятельства, по-видимому, оказались сильнее деловых интересов.

Плюсы и минусы владения семейным бизнесом

Плюсы Минусы Совместное развитие бренда Риск конфликтов при разводе Возможность объединить ресурсы Эмоциональные решения мешают бизнесу Долгосрочная прибыль Необходимость юридического контроля

FAQ

Как выбрать партнёра для семейного бизнеса?

Важно иметь не только доверие, но и юридически оформленные обязательства. Брачный или деловой контракт поможет избежать споров.

Сколько стоит доля в винодельне Miraval?

По оценкам аналитиков, доля Джоли могла стоить около 160 миллионов долларов, с учётом бренда и земель во Франции.

Что будет с Miraval дальше?

Вероятно, бизнес продолжит работу под управлением Питта. Винодельня остаётся прибыльным проектом с международным признанием.

Мифы и правда

Миф: Джоли продала свою долю из мести.

Правда: по словам актрисы, решение о продаже было рациональным шагом — она не хотела быть связанной с имуществом, вызывающим болезненные воспоминания.

Миф: Питт полностью контролирует Miraval.

Правда: до завершения судебного процесса формально остаются спорные вопросы о структуре владения.

Миф: конфликт связан с детьми.

Правда: судебное дело касается исключительно бизнеса и собственности.

Исторический контекст

Château Miraval расположен в Провансе и существует с XVII века. До покупки Джоли и Питта им владели несколько французских виноделов. После реконструкции, проведённой парой, поместье стало не только домом, но и коммерческим предприятием. Именно здесь в 2012 году было создано одно из самых успешных розовых вин в мире — Miraval Rosé, получившее высокие оценки критиков.

