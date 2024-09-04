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В Ярославской области загорелся ангар на площади 960 «квадратов»
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Ангар с запчастями загорелся на площади 960 кв. м в Ярославской области

В Ярославской области загорелся ангар на площади 960 «квадратов»

4 сентября спасателям поступило сообщение о возгорании в производственном здании на Савинском шоссе в Ростове. Главное управление МЧС России по Ярославской области сообщает, что пострадавших нет. Идет тушение пожара.

"В Ростове огонь охватил 960 "квадратов" склада с металлическими запчастями", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ликвидацией возгорания занимаются порядка 30 специалистов и девять единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Днем ранее в Ярославе вспыхнул пожар в старинном особняке. Огонь занял второй и третий этажи, а также кровлю. Ликвидацией возгорания занимались 54 спасателя. Прокуратура Кировского района проводит проверку по факту произошедшего.

Фото: сайт ВВС США / A1C Кайл Гезе

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