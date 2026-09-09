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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:04

Сил становится все меньше: когда привычное недомогание уже не мелочь

Ощутимая слабость, одышка при минимальных нагрузках и учащенное сердцебиение могут указывать на критическое снижение уровня гемоглобина, рассказала NewsInfo гематолог, заведующая консультативно-диагностическим отделением Университетской клиники МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова Светлана Бычкова. Эксперт подчеркнула, что анемический синдром никогда не возникает беспричинно и требует немедленного поиска первичного заболевания.

Ранее исследователи из Университета Глазго представили данные анализа состояния здоровья более 500 тысяч человек. Ученые установили, что даже при показателях гемоглобина, которые формально не достигают порога заболевания, риск летального исхода остается более высоким, чем у людей с уровнем белка чуть выше критической отметки.

По словам гематолога, основными маркерами проблемы становятся внешние изменения и быстрая утомляемость, вызванная кислородным голоданием тканей. Организм подает сигналы через бледность кожных покровов, ломкость ногтевых пластин и выпадение волос. При этом часто наблюдается нарушение сердечного ритма, спровоцированное гипоксией и развитием легкой сердечной недостаточности.

"Появляется слабость при незначительной физической нагрузке, усиленное сердцебиение, одышка, человек с трудом выполняет физические нагрузки. Бледность, ломкость ногтей, волосы выпадать начинают. Такие косвенные признаки", — отметила Бычкова.

Гематолог пояснила, что снижение гемоглобина — это всегда симптом, а не самостоятельная патология. Дефицит может быть вызван как сбоями в работе костного мозга, например, при лейкозах, так и скрытыми кровопотерями или хроническими воспалительными процессами.

Часто пациенты пытаются списать упадок сил на сезонные факторы, хотя весенняя апатия может быть лишь прикрытием для системного сбоя. Врач настаивает на медикаментозной терапии, так как одной диеты и прогулок для полноценного восстановления недостаточно.

"Всегда есть причина, прежде всего нужно устранять причину, в этом случае будет гемоглобин подниматься. Можно диетой это поднять, прогулками, но, как правило, человек себя чувствует не очень хорошо, поэтому лекарственная терапия очень даже желательна", — рассказала специалист.

Особое внимание эксперт призвала уделить здоровью мужчин. Если у женщин потери железа часто связаны с естественными физиологическими циклами или диетами, то у пациентов мужского пола анемия нередко свидетельствует о развитии опухолевых процессов.

Нередко игнорирование таких симптомов связано с тем, что мужчины откладывают визит к врачу до последнего момента. Дополнительную диагностику стоит провести и в случае, если внешние признаки выражены слабо, чтобы исключить скрытый дефицит микроэлементов.

"Когда есть анемия у мужчин, это надо с тремя восклицательными знаками ставить. Обязательно нужно идти к врачу", — резюмировала врач.

Специалисты также напоминают, что при выраженном недомогании стоит проверить состояние эндокринной системы, так как проблемы с щитовидкой могут давать схожую клиническую картину с тяжестью в теле и отсутствием бодрости после сна.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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