© commons.wikimedia.org by Maryloulou is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 17:06

Дешевле, вкуснее, тише: что ждёт туриста на Андросе

Daily Mail назвала греческий остров Андрос убежищем от туристической суеты

Андрос всё чаще оказывается в центре внимания путешественников, уставших от толпы и высоких цен популярных греческих курортов. Британская газета Daily Mail посвятила ему большой материал, назвав остров "настоящим убежищем", где можно насладиться греческим летом без переплат и туристической суеты.

Остров, который сохранил аутентичность

Второй по величине остров Кикладов находится всего в нескольких часах от материковой Греции, но при этом сохранил свой характер и атмосферу. Здесь нет ощущения чрезмерного антуража или искусственной роскоши. Андрос словно намеренно остался в стороне от массового туризма, благодаря чему путешественники могут познакомиться с настоящей Грецией.

"Андрос является настоящим убежищем среди перенасыщенных островов и расположен на очень небольшом расстоянии от материковой Греции, но при этом не жертвует своей аутентичностью", — отметил автор статьи.

Вкусы острова: от помидоров до изысканной гастрономии

Один из главных поводов для восторгов журналиста — кулинарные богатства Андроса. Здесь можно попробовать сочные помидоры, свежайшие морепродукты, ароматные сыры и блюда местных хозяйств. Причём цены остаются вполне доступными: путешественнику не нужно выбирать между качеством и бюджетом.

Остров предлагает широкий гастрономический диапазон: от домашней кухни с простыми и душевными блюдами до ресторанов высокой кухни, способных удивить даже взыскательных гурманов.

Атмосфера городов и деревень

Каждый уголок Андроса имеет своё лицо и настроение.

  • Гаврио встречает гостей портовой оживлённостью и лёгкой небрежностью.
  • Корти удивляет ощущением "края света" и напоминает пейзажи северной Фуэртевентуры на Канарских островах.
  • Город Андрос выделяется венецианскими архитектурными акцентами и расположен на узком полуострове, врезающемся в море, словно аквариум.

Даже Батси, давно ставший популярным курортом, сумел сохранить душевность и атмосферу небольшого рыбацкого посёлка.

Природа и тайные уголки

Андрос привлекает не только морем и пляжами. Остров изрезан горами, а в его недрах скрываются уникальные пещеры. Так, в Форосе круглый год держится стабильная температура в 17 °C, а возраст местных сталагмитов достигает трёх миллионов лет.

Кроме того, остров известен сетью старинных тропинок, по которым когда-то ходили торговцы и пастухи. Сегодня это прекрасные маршруты для пеших прогулок, ведущие к монастырям, водопадам и заброшенным деревням.

Тайна популярности

В финале публикации автор признался, что испытывает чувство вины, рассказывая о красотах Андроса. По его словам, остров остаётся малолюдным во многом благодаря тому, что многие постоянные гости не спешат делиться своим открытием, опасаясь, что наплыв туристов изменит его атмосферу.

И в этом есть особое очарование Андроса: он словно балансирует между известностью и секретностью, предлагая каждому, кто сюда приедет, настоящее греческое лето в его первозданном виде.

