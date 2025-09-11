Миллиарды Android-смартфонов под угрозой взлома: что нужно предпринять уже сейчас

Специалисты по кибербезопасности сообщили о серьезных уязвимостях, которые затрагивают миллиарды Android-смартфонов. Проблема была выявлена экспертами индийского агентства по кибербезопасности CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team). Уязвимости затронули десятки компонентов экосистемы Android, включая важные элементы, такие как Framework, Android Runtime, System, Widevine DRM, Project Mainline, а также компоненты от MediaTek, Qualcomm, Imagination Technologies и Arm Components.

Какие версии Android подвержены уязвимостям?

Уязвимости касаются Android 13, Android 14, Android 15 и Android 16, что объясняет, почему огромное количество гаджетов может быть подвержено взлому. Эксперты отметили, что успешная эксплуатация этих уязвимостей может позволить злоумышленникам получить повышенные привилегии на устройстве, а также извлекать конфиденциальную информацию пользователей.

Как Google отреагировала на угрозу?

После того как CERT-In передало информацию о выявленных уязвимостях, Google оперативно отреагировала и выпустила патчи, которые устраняют обнаруженные проблемы. Компания призвала пользователей обновить свои смартфоны как можно скорее, чтобы минимизировать риски.

Как это влияет на пользователей?

Пользователи Android-смартфонов должны быть особенно внимательными и обновлять устройства до последних версий ОС. Поскольку уязвимости затрагивают столь широкий спектр компонентов, важно соблюдать все меры безопасности и следить за обновлениями системы.

В заключение стоит отметить, что подобные уязвимости подчеркивают важность регулярных обновлений безопасности для всех пользователей Android.