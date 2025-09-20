Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики


Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:59

Купил флагман — получи "белый шум": Android 16 лишает пользователей смартфонов и данных

Эксперт Вакулин: новое обновление Android 16 сделало телефоны непригодными к работе

Обновления для мобильных устройств должны приносить удобство и безопасность, но иногда они становятся причиной серьёзных проблем. Именно это произошло с последним пакетом Android 16 QPR1, который превратил современные смартфоны стоимостью более 100 тысяч рублей в бесполезные "кирпичи". Владельцы дорогих гаджетов начали массово жаловаться: экраны заливает белый шум, камеры искажают изображение, из памяти пропадают фотографии, не запускаются банковские приложения, а Bluetooth перестаёт соединяться с наушниками и смарт-часами.

Ситуация оказалась настолько серьёзной, что спасти устройство можно лишь с помощью перепрошивки в сервисном центре.

Причины сбоя

По словам Сергея Вакулина, специалиста по кибербезопасности, источник проблемы кроется исключительно в ошибках разработчиков.

"Скорее всего, телефоны пользователей превратились в "кирпичи" из-за неправильной сборки пакетов обновления или из-за того, что последнее обновление разработчиков конфликтует с текущими параметрами телефона", — пояснил Вакулин.

Он добавил, что исправить неполадки самостоятельно невозможно: для восстановления системы требуется перепрошивка с использованием специального оборудования.

Сравнение: Android против iPhone

Характеристика Android 16 QPR1 iPhone (актуальные модели)
Проблемы после обновления Белый шум, потеря фото, сбой Bluetooth Подделка данных аккумулятора при перепродаже
Решение Перепрошивка (от 2-3 тыс. до 10 тыс. ₽) Проверка серийного номера и состояния батареи
Массовость Массовые жалобы пользователей Случаи на вторичном рынке
Ущерб Потеря данных, временная непригодность устройства Риск купить подержанный смартфон под видом нового

Если у владельцев Android трудности возникли из-за программных ошибок, то среди пользователей iPhone проблемы связаны с недобросовестными перекупщиками.

Советы шаг за шагом

  1. Перед обновлением всегда делайте резервную копию фотографий, видео и контактов в облачное хранилище (Google Drive, iCloud, Яндекс. Диск).

  2. Проверяйте отзывы о новых версиях системы на форумах и в соцсетях, прежде чем устанавливать апдейт.

  3. При первых признаках сбоя (шумы, зависания, исчезновение файлов) сразу отключайте автообновления.

  4. Если телефон перестал включаться, не пытайтесь перепрошить его самостоятельно — это может усугубить поломку. Лучше обратиться в официальный сервисный центр.

  5. При покупке iPhone проверяйте "пробег" батареи через настройки: в разделе "Аккумулятор" видно, сколько циклов зарядки уже пройдено.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установка обновления без резервной копии.
    Последствие: потеря фото и документов.
    Альтернатива: использование облака Google Photos или "Яндекс.Диск".

  • Ошибка: обращение в сомнительные мастерские для перепрошивки.
    Последствие: риск установить пиратскую прошивку, потеря гарантии.
    Альтернатива: сервисные центры производителя.

  • Ошибка: покупка iPhone у перекупщика без проверки батареи.
    Последствие: завышенная цена за подержанный аппарат.
    Альтернатива: проверка устройства через Apple ID и IMEI.

А что если…

Что будет, если игнорировать проблему? Смартфон может полностью перестать включаться, а в некоторых случаях повреждаются внутренние накопители. Это значит, что данные уже не удастся восстановить даже в условиях сервисного центра.

Плюсы и минусы

Плюсы обновлений Android Минусы обновлений Android
Новые функции и улучшенная безопасность Возможные баги и сбои
Увеличение срока поддержки устройств Риск потери данных
Совместимость с новыми приложениями Дорогой ремонт при массовых ошибках

FAQ

Как выбрать правильный момент для обновления смартфона?
Лучше подождать несколько недель после выхода обновления, чтобы убедиться, что оно не вызывает массовых проблем.

Сколько стоит перепрошивка Android-смартфона?
В обычной ситуации 2-3 тыс. рублей, но в условиях массовых сбоев цена может подниматься до 10 тыс. рублей.

Что лучше для защиты данных: облако или флешка?
Облако безопаснее — файлы сохраняются даже при поломке телефона. Но для дополнительной надёжности можно использовать и флеш-накопитель.

Мифы и правда

  • Миф: "Если телефон завис после обновления, можно подождать, и он восстановится сам".
    Правда: в случае Android 16 QPR1 это не поможет, нужна перепрошивка.

  • Миф: "Все iPhone новые, если батарея показывает 100%".
    Правда: перекупщики могут "скрутить" данные аккумулятора. Проверять нужно циклы зарядки.

  • Миф: "Обновления всегда полезны".
    Правда: вместе с исправлениями багов они иногда приносят новые проблемы.

3 интересных факта

  1. Первые массовые сбои после обновлений Android фиксировались ещё в 2012 году, когда некоторые модели переставали видеть SIM-карты.

  2. Apple использует уникальные серийные номера батарей, чтобы ограничить несанкционированные замены, но умельцы научились обходить эту защиту.

  3. В некоторых странах сервисные центры предлагают "страховку на прошивку" — за фиксированную плату смартфон можно перепрошивать бесплатно в течение года.

