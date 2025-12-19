Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:41

Это не ошибка, а тест: зачем Google лишил миллионы людей возможности удалять предустановленный софт

Google Play временно убрал возможность удаления приложений — Android Police

Владельцы устройств на Android в начале декабря столкнулись с неожиданным ограничением: привычная деинсталляция предустановленных приложений стала недоступна для части пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Android Police, где описаны массовые жалобы на изменения в интерфейсе Google Play.

Что именно перестало работать

По данным, приведенным в материале, в первые числа декабря на страницах некоторых встроенных приложений в Google Play пропала кнопка удаления. Пользователи утверждали, что вместо привычного выбора им оставляли лишь возможность запускать программу. Ситуация быстро вызвала обсуждение в сети и привлекла внимание СМИ.

"Интернет-пользователи указывали на то, что на страницах встроенных приложений в Google Play пропала возможность удаления предустановленного софта, присутствовала лишь кнопка "Открыть"", — отмечается в РИА Новости.

На практике это означало, что часть софта, интегрированного в систему, оказалось невозможно убрать через магазин приложений.

Почему попытки удалить "системные" приложения важны

Причины, по которым пользователи стремятся избавляться от предустановленных программ, обычно прагматичны. Невостребованные приложения занимают место в памяти устройств и мешают поддерживать порядок в системе. В условиях ограниченного объема хранилища это становится особенно заметной проблемой.

При этом речь идет не о единичных сбоях, а о ситуации, которую описывали как массовую. Именно поэтому история получила широкий резонанс: люди столкнулись с тем, что знакомый инструмент управления приложениями в один момент перестал работать так, как раньше. Для многих это выглядело как ограничение выбора, а не техническая мелочь.

Вернулась ли кнопка "Удалить" и что делать тем, у кого нет

Примерно через неделю, как указывается в публикации, функционал частично восстановили. Для большинства пользователей опция удаления вернулась, и Google Play снова стал отображать нужную кнопку. Однако часть владельцев устройств продолжила сообщать о тех же трудностях.

В качестве обходного решения в материале рекомендуют действовать через системные настройки. Для этого нужно зайти в настройки устройства, открыть раздел "Приложения", затем выбрать подпункт "Показать все приложения" и удалить ненужный софт оттуда. Такой способ рассматривается как альтернатива, если магазин приложений не дает выполнить деинсталляцию.

