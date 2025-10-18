Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Айфон
Айфон
© commons.wikimedia.org by SimonWaldherr is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Они выбрали Android не из-за цены — в чём настоящая причина верности системе

Опрос Android Authority показал: 57% пользователей не хотят переходить на iPhone

Журналисты издания Android Authority опубликовали результаты серии опросов, в которых приняли участие более двух тысяч владельцев Android-смартфонов. Исследование показало: большинство пользователей остаются верны своей экосистеме, однако часть аудитории не исключает перехода на iPhone — если Apple решится на один неожиданный шаг.

Почему пользователи не хотят менять Android

Опрос среди 1265 респондентов показал, что 57 процентов пользователей не заинтересованы в переходе на iOS. По мнению экспертов, это связано не только с ценой устройств, но и с психологическим барьером. Android стал привычной, гибкой системой, где можно персонализировать интерфейс, менять лаунчеры и устанавливать приложения без ограничений App Store.

"Android — зрелая и любимая многими платформа, а смена платформы — непростая задача", — отметили журналисты Android Authority.

Они подчеркнули, что многие владельцы Android-девайсов боятся потерять удобство интеграции с сервисами Google, к которым привыкли годами.

Что заставит пользователей купить iPhone

Во втором опросе, в котором проголосовали 931 человек, участникам предложили назвать условие, при котором они были бы готовы приобрести устройство Apple. Результаты оказались неожиданными:

  • 31% заявили, что купили бы iPhone 17, если бы он работал на Android;

  • 30% — iPhone 17 Pro при тех же условиях;

  • 3% — iPhone Air;

  • 35% участников категорически отказались рассматривать переход на iPhone при любых обстоятельствах.

Таким образом, почти две трети опрошенных выразили интерес к продуктам Apple, но лишь в случае, если бы они сохраняли функциональность и гибкость Android.

Сравнение экосистем: Android против iOS

Параметр Android iOS
Настройка интерфейса Максимальная свобода, смена лаунчеров и тем Минимальные возможности
Доступ к файловой системе Полный Ограниченный
Интеграция с экосистемой Google-сервисы, устройства разных брендов Устройства Apple, iCloud
Совместимость Высокая с различными гаджетами Оптимальна только внутри Apple
Обновления ОС Зависит от производителя Централизованные и долгосрочные

Разница очевидна: Android предлагает больше гибкости, тогда как iOS обеспечивает стабильность и единый стандарт работы. Для многих пользователей выбор зависит от того, что для них важнее — свобода действий или удобство и безопасность.

Советы: как понять, стоит ли переходить на iPhone

  1. Оцените экосистему. Если вы активно пользуетесь Gmail, Google Фото, Drive и другими сервисами, переход может оказаться неудобным.

  2. Подумайте о безопасности. iOS известна лучшей защитой личных данных, что важно для корпоративных пользователей.

  3. Сравните модели. Перед покупкой изучите характеристики iPhone 17, 17 Pro и прошлых версий — разница в цене и производительности может быть значительной.

  4. Проверьте совместимость аксессуаров. Кабели, наушники и зарядки Android не всегда подходят для iPhone.

  5. Используйте переходные сервисы. Приложения вроде Move to iOS помогут перенести контакты и фото без потерь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка iPhone без учёта различий систем.

  • Последствие: Потеря данных, неудобство синхронизации, разочарование в экосистеме.

  • Альтернатива: Попробовать устройства с Android, приближенные по дизайну и функциональности — например, Samsung Galaxy S24, Google Pixel 9, Nothing Phone (2).

А что если Apple действительно выпустит iPhone на Android?

Такой шаг мог бы радикально изменить рынок смартфонов. Apple получила бы аудиторию, которая ценит дизайн и камеру iPhone, но не готова жертвовать свободой Android. Однако эксперты считают этот сценарий маловероятным: стратегия Apple основана на контроле экосистемы, а не на её открытии.

Плюсы и минусы перехода на iPhone

Плюсы Минусы
Высокое качество сборки и камера Закрытая система
Долговечные обновления Высокая цена
Безопасность данных Меньше возможностей кастомизации
Стабильность и скорость Ограниченная совместимость с другими устройствами

FAQ

Как выбрать между Android и iPhone?
Определитесь, что важнее — свобода и гибкость (Android) или стабильность и защита данных (iPhone).

Сколько стоит переход на iPhone?
Стоимость нового iPhone 17 в базовой версии ожидается от 1200 долларов, Pro — около 1500. Дополнительные расходы — покупка аксессуаров и подписок.

Что лучше для игр и фото?
Флагманы обеих систем справляются одинаково хорошо. Однако у iPhone — преимущество в обработке видео и цветопередаче.

Мифы и правда

  • Миф: На iPhone нельзя установить ничего, кроме приложений из App Store.
    Правда: Можно, но с ограничениями — через корпоративные профили или TestFlight.

  • Миф: Android менее безопасен.
    Правда: Современные версии Android с регулярными обновлениями обеспечивают высокий уровень защиты.

  • Миф: Переход с Android на iPhone — это потеря всех данных.
    Правда: Существуют официальные инструменты переноса контента, включая контакты, фото и чаты.

Интересные факты

  1. Первый iPhone был представлен в 2007 году, тогда как Android вышел на рынок год спустя.

  2. По данным StatCounter, Android удерживает более 70% мирового рынка мобильных ОС.

  3. Компания Samsung первой внедрила функцию Always On Display, позже адаптированную Apple.

Исторический контекст

Соперничество Android и iOS длится уже почти два десятилетия. За это время Google и Apple выстроили противоположные философии: одна делает ставку на открытость, другая — на эксклюзивность. Каждая из них нашла свою аудиторию, и пока баланс сил остаётся стабильным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пользователи нашли способ обновить старые ПК до Windows 11 без покупки нового оборудования вчера в 23:26
Ваш ПК слишком стар для Windows 11? Microsoft ошибается — вот как обойти запрет

Ваш компьютер всё ещё на Windows 10? Даже без TPM 2.0 его можно обновить до Windows 11 с помощью Rufus — без покупки нового ПК. Вот как это сделать безопасно и бесплатно.

Читать полностью » MacBook Pro 14 с чипом M5 набрал 4263 балла в одноядерном тесте Geekbench вчера в 22:09
Мощь, что прорывает экран: новый MacBook Pro M5 оставил всех конкурентов позади

Новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 установил рекорды Geekbench, показав лидирующую мощность среди всех ПК и ноутбуков.

Читать полностью » Исследование Graphite: более 50% интернет-контента в 2025 году создаётся искусственным интеллектом вчера в 21:16
Когда весь контент одинаковый: почему поисковики начинают наказывать ИИ-тексты

Более половины текстов в интернете теперь создаёт искусственный интеллект. Почему Google перестал показывать такие статьи и как человечеству выжить в эпоху контентного шума?

Читать полностью » iPhone Air раскупили в Китае за считанные минуты — South China Morning Post вчера в 20:04
Китайский рынок в шоке: как местные бренды не успевают за iPhone Air

iPhone Air мгновенно раскупили в Китае, показывая, что интерес к новым моделям Apple остаётся невероятно высоким среди местных покупателей.

Читать полностью » Asus Zenbook 14 (2024) показал до 12 часов работы и лучшую клавиатуру в классе вчера в 19:17
Компактный, как планшет — мощный, как десктоп: Asus снова нашёл идеальный баланс

Asus Zenbook 14 2024 года остаётся эталоном баланса мощности, дизайна и автономности. Почему этот ультрабук до сих пор считается лучшим выбором для работы и путешествий?

Читать полностью » Большинство новых функций iPhone 17 Pro оказываются ненужными для повседневного использования вчера в 18:59
Обновление, которое разочарует: почему iPhone 17 Pro не оправдает ваши ожидания

Новый iPhone 17 Pro впечатляет на презентации, но в реальной жизни большинство функций оказываются малополезными для повседневного использования.

Читать полностью » Amazon построит модульную ядерную станцию Cascade в штате Вашингтон к 2030 году вчера в 17:16
Amazon запускает ядерную волну: собственные реакторы будут питать дата-центры

Amazon представила проект собственной атомной электростанции Cascade в Вашингтоне. Зачем технологическому гиганту ядерная энергия и когда начнётся строительство?

Читать полностью » Оптические сканеры замедляются при мокрых или жирных пальцах вчера в 16:58
Экран следит за пальцем: раскрываем тайны оптических и ультразвуковых сканеров

Современные смартфоны используют оптические и ультразвуковые сканеры отпечатков, и каждая технология влияет на скорость, удобство и безопасность разблокировки.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Опадение ягод вишни связано с болезнями, вредителями и кислотностью почвы — эксперты
Дом
Антивандальные ткани: плюсы, минусы и советы по уходу за обивкой мебели
Туризм
Мурманская администрация: в регионе увеличилось число туристических маршрутов
Спорт и фитнес
Йога повышает гибкость и эластичность тканей — физиотерапевт Джулия Гудместад объяснила механизм
Красота и здоровье
Врач Андрей Кондрахин предупредил об опасности ротавирусной инфекции
Еда
Картошка с ананасами в духовке при запекании формирует гармоничное сочетание вкусов
Еда
Индейка по-французски в духовке с картошкой и сыром сохраняет сочность
Наука
ZooKeys: в горах Сычуани обнаружена новая ящерица с необычным пшеничным языком
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet