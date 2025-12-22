Новая ловушка для Android: троян под видом "фото" захватывает смартфоны

В соцсетях и мессенджерах в России зафиксировали новую волну распространения вредоносного ПО для смартфонов на базе Android. Злоумышленники маскируют атаки под объявления о срочной распродаже личных вещей, рассчитывая на доверие пользователей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на специалистов в области кибербезопасности.

Схема с "фотографиями товаров"

Мошенники публикуют сообщения от лица обычных пользователей и предлагают посмотреть фотографии продаваемых вещей. Вместо изображений жертве отправляют файлы с названиями вроде "фото.APK" или "папка с фото. APK", объясняя это "удобным архивом". На деле файл содержит троян семейства Mamont, который устанавливается как приложение.

После запуска программа начинает скрытно работать на устройстве, не выдавая себя внешними признаками и получая доступ к ключевым функциям смартфона.

Чем опасен троян

По данным компании Angara MTDR, вредонос способен перехватывать и отправлять SMS, выполнять USSD-команды, собирать данные об устройстве, читать уведомления и открывать произвольные ссылки.

"Исследованные нами образцы представляют собой троянца, предназначенного для скрытного получения и отправки SMS, сбора информации о зараженном устройстве", — сообщил руководитель направления обратной разработки компании Александр Гантимуров.

Приложение запрашивает доступ к сообщениям, звонкам и камере. После этого пользователю может показываться фишинговая страница, а все собранные данные передаются на удалённый сервер, с которого злоумышленники управляют устройством.

Рост угроз и меры предосторожности

Аналитики отмечают, что активность таких схем резко выросла: число поддельных ресурсов с вредоносным ПО увеличилось почти в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции и в 2026 году.

Специалисты советуют отключить автозагрузку файлов в мессенджерах, внимательно проверять расширения и не устанавливать APK-файлы из чатов и непроверенных источников, используя только официальные магазины приложений.