Ваш Android может вас подслушивать — МВД рассказало, как его остановить

Управление МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий опубликовало в своём Telegram-канале рекомендации для пользователей Android-смартфонов, направленные на повышение кибербезопасности и защиту личных данных.

Ведомство подчёркивает, что многие атаки происходят из-за простых настроек, о которых пользователи забывают. Правильная конфигурация телефона способна значительно снизить риск несанкционированного доступа и утечки информации.

Основные меры безопасности

Специалисты МВД советуют пользователям Android выполнить несколько базовых шагов, которые помогают защитить устройство от киберугроз.

1. Отключайте Bluetooth, когда не пользуетесь

Оставленный включённым модуль Bluetooth часто становится "дверью" для злоумышленников. МВД рекомендует отключать его после использования — это не только снижает риск удалённого подключения, но и экономит заряд батареи.

2. Установите минимально удобное время блокировки экрана

Чем быстрее устройство блокируется, тем меньше шанс, что кто-то получит доступ к данным, пока телефон остаётся без присмотра.

3. Ограничьте отображение уведомлений

Следует скрыть содержание сообщений и уведомлений на заблокированном экране, чтобы посторонние не могли прочитать личную или банковскую информацию.

4. Запретите добавление новых пользователей

В настройках Android можно отключить функцию добавления новых пользователей через заблокированный экран. Это предотвратит создание новых профилей, через которые злоумышленники могут обойти защиту.

Надёжная защита доступа

"Для защиты устройства лучше использовать PIN-код, пароль или графический ключ", — отмечают специалисты МВД России.

Рекомендации включают:

отключить отображение вводимых символов при наборе пароля;

установить PIN-код на SIM-карту , чтобы заблокировать использование вашей сети в случае кражи телефона;

избегать простых комбинаций вроде "1234" или даты рождения.

Контроль разрешений приложений

МВД советует регулярно проверять, какие приложения имеют доступ к камере, микрофону, геолокации и контактам. Особенно это касается мессенджеров и социальных сетей.

Для этого в настройках Android можно:

ограничить постоянный доступ к камере и микрофону;

разрешить использование геолокации только во время активного использования приложения;

отключить доступ к контактам, если он не требуется.

Эти шаги помогут уменьшить объём собираемых данных и снизить вероятность слежки или утечки личной информации.

Сброс рекламного идентификатора

Отдельно МВД обращает внимание на рекламный идентификатор, который Android использует для таргетированной рекламы. Его рекомендуется сбросить или удалить - это уменьшит количество персонализированных объявлений и затруднит отслеживание активности пользователя.

Также следует включить функцию сканирования подозрительных приложений - она автоматически проверяет установленные программы на наличие вредоносных компонентов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: постоянное включение Bluetooth и Wi-Fi.

Последствие: возможность удалённого подключения и передачи данных.

Альтернатива: включать модули только по мере необходимости.

• Ошибка: короткий или простой пароль.

Последствие: лёгкий доступ к устройству при потере или краже.

Альтернатива: использовать сложные комбинации из букв, цифр и символов.

• Ошибка: доступ приложений к микрофону и камере без контроля.

Последствие: скрытая запись или слежка.

Альтернатива: вручную управлять разрешениями в настройках.

• Ошибка: неочищенный рекламный идентификатор.

Последствие: усиленный сбор данных и навязчивая реклама.

Альтернатива: периодически сбрасывать идентификатор в разделе "Конфиденциальность".

Таблица: базовые настройки защиты Android

Настройка Рекомендация МВД Эффект Bluetooth Выключать при неиспользовании Снижение риска атак Блокировка экрана Минимальное время Защита при потере устройства Уведомления Скрывать на экране блокировки Конфиденциальность данных Добавление пользователей Отключить через экран блокировки Исключение обхода защиты Доступ приложений Ограничить микрофон, камеру, геолокацию Контроль конфиденциальности Рекламный ID Сбросить или удалить Снижение таргетинга Сканирование приложений Включить Защита от вредоносных программ PIN-код SIM Активировать Блокировка сети при краже

А что если телефон уже скомпрометирован?

Если устройство начало самопроизвольно включать модули связи, быстро разряжаться или вы заметили незнакомые приложения, МВД советует:

Немедленно отключить интернет и Bluetooth. Проверить телефон антивирусом. Удалить подозрительные программы. Сбросить настройки до заводских, если проблема сохраняется.

Также можно обратиться в отделение МВД или в управление "К", специализирующееся на киберпреступлениях.

Плюсы и минусы предложенных мер

Плюсы Минусы Повышение кибербезопасности Возможное снижение удобства Меньше утечек личных данных Чаще приходится вводить пароль Меньше рекламы и отслеживания Не все функции Android будут доступны Снижение риска взлома Bluetooth Потребуется привыкнуть к новым настройкам

FAQ

Нужно ли ставить PIN-код на SIM-карту, если телефон уже защищён паролем?

Да, это дополнительный уровень безопасности: даже при краже телефона злоумышленник не сможет использовать SIM для авторизации в мессенджерах.

Как сбросить рекламный идентификатор на Android?

Настройки → Конфиденциальность → Рекламы → Удалить рекламный идентификатор.

Можно ли использовать биометрическую разблокировку вместо пароля?

Да, но МВД рекомендует комбинировать методы — использовать и биометрию, и PIN-код.

Как включить сканирование подозрительных приложений?

Настройки → Безопасность → Google Play Protect → Включить "Сканировать приложения".

Стоит ли использовать сторонние антивирусы?

Да, если это проверенные решения от известных разработчиков, но системной защиты Android чаще всего достаточно.

Мифы и правда

• Миф: если телефон новый, защита не нужна.

Правда: даже новые устройства уязвимы без корректных настроек.

• Миф: Bluetooth безопасен при бездействии.

Правда: активный модуль может использоваться для удалённых атак.

• Миф: реклама не связана с безопасностью.

Правда: рекламный ID позволяет отслеживать активность пользователя.

3 интересных факта

Более 40% взломов Android-устройств в России происходят через уязвимости Bluetooth и Wi-Fi. Google добавила функцию сканирования подозрительных приложений только с Android 13. В России ежегодно фиксируется более 100 тысяч случаев кражи данных через мобильные устройства.

Исторический контекст

Рекомендации МВД стали продолжением государственной стратегии по кибербезопасности, начатой в 2023 году. Тогда ведомство уже выпускало памятки для пользователей социальных сетей и интернет-банков, а теперь внимание переключено на мобильные устройства, которые стали основной целью кибермошенников.

Меры, предложенные МВД, объединяют техническую и поведенческую защиту - они просты в реализации, но значительно повышают личную безопасность пользователей Android.