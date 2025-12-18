Пользователи Android заметили странную пропажу — привычная кнопка исчезла без объяснений

В начале декабря пользователи Android столкнулись с неожиданным ограничением, которое затронуло базовые сценарии работы со смартфоном. Привычный способ управления установленными программами оказался недоступен, что вызвало волну обсуждений в соцсетях и профильных сообществах. Об этом сообщает издание Android Police.

Исчезновение кнопки "Удалить"

Часть владельцев устройств на Android заметила, что на страницах встроенных приложений в Google Play пропала кнопка "Удалить". Вместо нее пользователям предлагалось лишь открыть программу, не имея возможности избавиться от нее стандартным способом. Речь шла о приложениях, предустановленных в операционную систему.

Журналисты Android Police отметили, что проблема носила массовый характер. Сообщения о пропаже кнопки начали появляться в начале декабря, а затронуты оказались пользователи разных моделей смартфонов. Через примерно неделю у большинства из них функция удаления вернулась без каких-либо пояснений.

При этом сбой затрагивал не все приложения, а в первую очередь системные сервисы, которые поставляются вместе с Android.

Какие приложения пострадали

По данным специалистов, проблема была связана с программами Google, Android Auto и другими приложениями, установленными по умолчанию. Именно на их страницах в Google Play пользователи чаще всего видели только кнопку "Открыть".

Журналисты издания указали, что у многих владельцев смартфонов есть причины для удаления системных приложений. "Есть несколько причин, по которым пользователи могут захотеть удалить системные приложения", — отметили в Android Police. В материале подчеркивается, что часть таких программ не используется и при этом занимает место в памяти устройства.

Ограничение привычного способа удаления вызвало недовольство, поскольку пользователи сочли это шагом к дальнейшему усложнению контроля над системой.

Что делать тем, у кого проблема осталась

Несмотря на то что у большинства пользователей кнопка "Удалить" со временем вернулась, для части владельцев Android проблема сохранилась. В таких случаях специалисты рекомендуют использовать альтернативный способ удаления программ.

Для этого необходимо зайти в настройки смартфона, открыть раздел "Приложения", затем выбрать пункт "Посмотреть все приложения" и уже оттуда управлять установленными программами. Этот путь позволяет удалить или отключить часть системных приложений даже при отсутствии соответствующей кнопки в Google Play.