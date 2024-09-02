Певец Андрей Губин рассказал, при каком условии заключит брак

Певец Андрей Губин признался, что хочет жениться по любви. Об этом он рассказал на шоу "Ты не поверишь!".
По словам исполнителя, брак без любви не имеет смысла. Он добавил, что никогда не женится по расчёту.
"Я верю в любовь, жениться надо по любви. А какой смысл жениться не по любви? Столько песен про любовь написать, а жениться потом по расчёту. Будет любовь —женюсь. Не будет любви — буду ждать", — заявил исполнитель хита "Девушки как звёзды".
Напомним, что пока Андрей Губин не был официально женат. Также у него нет детей.
Фото: freepik.com/marymarkevich
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