На объединенную базу Эндрюс (штат Мэриленд) 2 ноября поступил первый вертолет HH-60W производства Sikorsky. Его получила недавно сформированная 5-я вертолетная эскадрилья. Всего 5-я и 1-я вертолетные эскадрильи получат 26 HH-60W, которые заменят вертолеты UH-1N Huey. С 1971 года UH-1N перевозили официальных лиц и участвовали в экстренном реагировании в Вашингтоне.

HH-60W создан для поиска и спасения в боевых условиях. По сравнению с UH-1N он летает на 25% быстрее, вдвое дальше и поднимает втрое больше груза. Вертолет получил современное оборудование, «стеклянную» кабину экипажа и более просторный грузовой отсек.

Первая машина прибыла с завода в Коннектикуте в стандартной комплектации. Вертолеты для задач в Вашингтоне позже доработают, но серую окраску сохранят, чтобы при необходимости использовать их для поиска и спасения в боевых условиях.

Перевооружение пройдет постепенно, поскольку эскадрильи должны круглосуточно выполнять текущие задачи. Пока 5-я эскадрилья осваивает новую технику, 1-я продолжит летать на UH-1N. Переподготовка летчиков и техников начнется в январе.

ВВС США пришли к выбору HH-60W не сразу. Сначала для этих задач планировали программу CVLSP, затем — доработанные коммерческие вертолеты MH-139 Grey Wolf, однако от этих планов отказались из-за бюджетных ограничений и изменений в программах.